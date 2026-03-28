ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, готовившийся Украиной

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ФСБ России предотвратила планировавшийся Киевом теракт против сотрудника правоохранительных органов в Ставрополе, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

В ведомстве добавили, что злоумышленник, действуя по указанию сотрудника украинских спецслужб, изъял из схрона самодельное взрывное устройство для подрыва личного автомобиля жертвы.