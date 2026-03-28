В Эстонии опровергли сообщения об открытии неба для украинских БПЛА

«

"Расцениваем удары по объектам гражданской инфраструктуры на балтийском побережье Российской Федерации как крайне враждебные. Информация о наличии разрешения на использование воздушного пространства Эстонии украинскими беспилотниками была опровергнута министром внутренних дел Игорем Таро", - сообщили РИА Новости в посольстве России в Таллине.