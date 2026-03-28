В Эстонии опровергли сообщения об открытии неба для украинских БПЛА

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МВД Эстонии Игорь Таро опроверг информацию о якобы наличии разрешения на использование воздушного пространства Эстонии украинскими беспилотниками, сообщили РИА Новости в посольстве России в Эстонии.
"Расцениваем удары по объектам гражданской инфраструктуры на балтийском побережье Российской Федерации как крайне враждебные. Информация о наличии разрешения на использование воздушного пространства Эстонии украинскими беспилотниками была опровергнута министром внутренних дел Игорем Таро", - сообщили РИА Новости в посольстве России в Таллине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников. По словам Пескова, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".