Турецкая актриса Эрчел заявила, что не употребляла наркотики

АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Популярная, в том числе в России, турецкая актриса Ханде Эрчел в своих показаниях по резонансному делу о наркотиках заявила, что не употребляла запрещенные вещества.

Эрчел заявила, что посещала только ресторан одного из отелей в рамках деловых встреч и не имеет отношения к мероприятиям, фигурирующим в материалах дела. Она отметила, что не знакома с рядом лиц, упоминаемых в расследовании.