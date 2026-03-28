Турецкая актриса Эрчел заявила, что не употребляла наркотики

АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Популярная, в том числе в России, турецкая актриса Ханде Эрчел в своих показаниях по резонансному делу о наркотиках заявила, что не употребляла запрещенные вещества.
Разыскиваемую по делу об употреблении наркотиков турецкую актрису Ханде Эрчел задержали в пятницу в аэропорту Стамбула сразу по прибытии, она дала показания в суде. Актрису отпустили после сдачи теста.
"Я не употребляла наркотики и не участвовала в мероприятиях, о которых пишут СМИ", — приводит газета Evrensel ее слова.
Эрчел заявила, что посещала только ресторан одного из отелей в рамках деловых встреч и не имеет отношения к мероприятиям, фигурирующим в материалах дела. Она отметила, что не знакома с рядом лиц, упоминаемых в расследовании.
