13:39 28.03.2026
Турецкая актриса Эрчел заявила, что не употребляла наркотики
АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Популярная, в том числе в России, турецкая актриса Ханде Эрчел в своих показаниях по резонансному делу о наркотиках заявила, что не употребляла запрещенные вещества.
Разыскиваемую по делу об употреблении наркотиков турецкую актрису Ханде Эрчел задержали в пятницу в аэропорту Стамбула сразу по прибытии, она дала показания в суде. Актрису отпустили после сдачи теста.
"Я не употребляла наркотики и не участвовала в мероприятиях, о которых пишут СМИ", — приводит газета Evrensel ее слова.
Эрчел заявила, что посещала только ресторан одного из отелей в рамках деловых встреч и не имеет отношения к мероприятиям, фигурирующим в материалах дела. Она отметила, что не знакома с рядом лиц, упоминаемых в расследовании.
Популярность Эрчел в России во многом связана с успехом турецких сериалов, в первую очередь "Постучись в мою дверь", где она сыграла одну из главных ролей. Актриса неоднократно посещала Москву, в том числе в рамках рекламных кампаний и мероприятий с участием поклонников. Ее визиты сопровождались высоким интересом со стороны фанатов и СМИ, что дополнительно укрепило ее популярность на российском рынке.
