Эксперт рассказал о вероятности вооруженного конфликта в Арктике для России

МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Вероятность вооруженного конфликта в Арктике в ближайшее время мала, однако Россия готова к любым вариантам развития событий, а позиции нашей страны на этой территории очень крепки, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в марте заявила, что НАТО уже давно рассматривает гипотетические сценарии возникновения конфликта с Россией в Арктике.
"На мой взгляд, вероятность вооруженного конфликта в Арктике в ближайшее время достаточно мала. Если мы от кого-то и можем ожидать какую-то либо угрозу, это могут быть только Соединенные Штаты Америки. Однако сейчас они достаточно сильно завязаны в других конфликтах, которые происходят в Южной Америке, на Кубе, в Иране", - считает эксперт.
Он отметил также, что американский президент Дональд Трамп создал совет по энергетическому доминированию США, стремясь продемонстрировать превосходство в этой сфере. При этом, по мнению Воротникова, позиции России в Арктике в энергетическом секторе очень сильны, что дает нашей стране основания чувствовать себя уверенно.
"При этом надо понимать, что Россия не хочет и не стремится к конфронтации в Арктике, однако наша страна готова к любым вооруженным конфликтам в этом регионе. Наши позиции очень крепкие, наша обороноспособность в Арктике велика. Это и новые ледоколы, и новые атомные подводные лодки, у нас даже появились боевые ледоколы. Расширяется наш воздушный стратегический флот, который действует в Арктике", - отметил эксперт.