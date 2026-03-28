Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:45 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/ekspert-2083444594.html
Эксперт рассказал о вероятности вооруженного конфликта в Арктике для России
Вероятность вооруженного конфликта в Арктике в ближайшее время мала, однако Россия готова к любым вариантам развития событий, а позиции нашей страны на этой... РИА Новости, 28.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596969300_0:217:3072:1944_1920x0_80_0_0_6d8552b802d65fa09e93f32cf571ba8a.jpg
https://ria.ru/20260228/nauka-2077128110.html
https://ria.ru/20260310/nato-2079702539.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596969300_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_6946db7690f8b224d21aa6106fc6c381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкУчения Северного флота на арктических вездеходах "Алеут"
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Учения Северного флота на арктических вездеходах "Алеут". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Вероятность вооруженного конфликта в Арктике в ближайшее время мала, однако Россия готова к любым вариантам развития событий, а позиции нашей страны на этой территории очень крепки, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее в марте заявила, что НАТО уже давно рассматривает гипотетические сценарии возникновения конфликта с Россией в Арктике.
«
"На мой взгляд, вероятность вооруженного конфликта в Арктике в ближайшее время достаточно мала. Если мы от кого-то и можем ожидать какую-то либо угрозу, это могут быть только Соединенные Штаты Америки. Однако сейчас они достаточно сильно завязаны в других конфликтах, которые происходят в Южной Америке, на Кубе, в Иране", - считает эксперт.
Он отметил также, что американский президент Дональд Трамп создал совет по энергетическому доминированию США, стремясь продемонстрировать превосходство в этой сфере. При этом, по мнению Воротникова, позиции России в Арктике в энергетическом секторе очень сильны, что дает нашей стране основания чувствовать себя уверенно.
«
"При этом надо понимать, что Россия не хочет и не стремится к конфронтации в Арктике, однако наша страна готова к любым вооруженным конфликтам в этом регионе. Наши позиции очень крепкие, наша обороноспособность в Арктике велика. Это и новые ледоколы, и новые атомные подводные лодки, у нас даже появились боевые ледоколы. Расширяется наш воздушный стратегический флот, который действует в Арктике", - отметил эксперт.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала