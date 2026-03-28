Президент Словакии готов встретиться с Зеленским для решения по "Дружбе"

БРАТИСЛАВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что встретился бы с Владимиром Зеленским, если бы это помогло возобновить оставленную Киевом прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", но не видит смысла в формальных переговорах, которые не приведут к результатам.