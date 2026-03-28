Рейтинг@Mail.ru
Президент Словакии готов встретиться с Зеленским для решения по "Дружбе"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/druzhba-2083516473.html
Президент Словакии готов встретиться с Зеленским для решения по "Дружбе"
Президент Словакии готов встретиться с Зеленским для решения по "Дружбе" - РИА Новости, 28.03.2026
Президент Словакии готов встретиться с Зеленским для решения по "Дружбе"
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что встретился бы с Владимиром Зеленским, если бы это помогло возобновить оставленную Киевом прокачку нефти по... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T17:07:00+03:00
2026-03-28T17:07:00+03:00
в мире
словакия
киев
украина
петер пеллегрини
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077201418_0:146:2790:1715_1920x0_80_0_0_b644fcd0f19429a44ba0befffd265326.jpg
https://ria.ru/20260328/zelenskiy-2083512336.html
https://ria.ru/20260327/vengriya-2083140204.html
словакия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077201418_155:0:2635:1860_1920x0_80_0_0_6999f9a1055054f487a0b61c046414aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, киев, украина, петер пеллегрини, владимир зеленский
В мире, Словакия, Киев, Украина, Петер Пеллегрини, Владимир Зеленский
Президент Словакии готов встретиться с Зеленским для решения по "Дружбе"

Президент Словакии готов встретиться с Зеленским для решения вопроса с "Дружбой"

© REUTERS / Gleb Garanich — Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода Дружба в Бродах, Украина - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Измерительный прибор показывает почти нулевое давление на производственной станции трубопровода "Дружба" в Бродах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что встретился бы с Владимиром Зеленским, если бы это помогло возобновить оставленную Киевом прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", но не видит смысла в формальных переговорах, которые не приведут к результатам.
"Если бы, например, моя встреча с Зеленским была запланирована так, что в результате через "Дружбу" начнет снова течь нефть в Словакию, то пожалуйста, я готов когда угодно, но если речь идет лишь о формальной встрече, от которой Словакия ничего не получит и которая не решит никакой существующей сейчас проблемы, то такая встреча не имеет смысла", - сказал Пеллегрини в эфире программы "Субботние диалоги".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Вчера, 16:29
Пеллегрини вступил в должность президента Словакии в середине июня 2024 года. Находясь на этом посту, он посетил все граничащие с республикой страны, кроме Украины. В июле 2025 года Пеллегрини говорил, что его визит на Украину может состояться ближе к концу 2025 года, но этого так и не произошло.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Словацкие власти считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Венгрия перекрыла газ Украине и тем самым подписала два смертных приговора
27 марта, 08:00
 
В миреСловакияКиевУкраинаПетер ПеллегриниВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала