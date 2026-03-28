В Запорожской области семья с детьми пострадала из-за атаки дрона ВСУ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, пострадала молодая семья с детьми, женщина от ранений скончалась, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

От полученных ранений, несовместимых с жизнью, женщина скончалась. Мужчина и ребёнок 2022 года рождения находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Второй ребёнок не пострадал, добавил он.