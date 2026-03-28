В Запорожской области семья с детьми пострадала из-за атаки дрона ВСУ
РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T13:36:00+03:00
Семья пострадала из-за атаки дрона ВСУ в Запорожской области, женщина скончалась
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, пострадала молодая семья с детьми, женщина от ранений скончалась, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Украинские боевики совершили очередное военное преступление: в селе Бурчак Михайловского муниципального округа в результате атаки БПЛА по гражданскому автомобилю пострадала семья с маленькими детьми. В машине находились двое взрослых — мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их двое детей 2020 и 2022 года рождения", - написал Балицкий
в Telegram-канале.
От полученных ранений, несовместимых с жизнью, женщина скончалась. Мужчина и ребёнок 2022 года рождения находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь. Второй ребёнок не пострадал, добавил он.
Губернатор отметил, что семье будет оказана вся необходимая помощь.