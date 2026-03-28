Дмитриев: противники встречи России и США хотят продолжения конфликта - РИА Новости, 28.03.2026
08:10 28.03.2026 (обновлено: 08:11 28.03.2026)
Дмитриев: противники встречи России и США хотят продолжения конфликта
Дмитриев: противники встречи России и США хотят продолжения конфликта - РИА Новости, 28.03.2026
Дмитриев: противники встречи России и США хотят продолжения конфликта
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что разжигатели... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T08:10:00+03:00
2026-03-28T08:11:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, госдума рф
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Госдума РФ
Дмитриев: противники встречи России и США хотят продолжения конфликта

Дмитриев: противники встречи делегаций РФ и США хотят продолжения конфликта

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что разжигатели войны, выступающие против визита парламентской делегации Государственной думы РФ в Вашингтон, хотят продолжения украинского конфликта и боятся американо-российского диалога.
"Разжигатели войны делают нападки на встречу парламентариев США и России, потому что они хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, и боятся любого американо-российского диалога", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
По мнению главы РФПИ, сторонники продолжения конфликта напуганы вероятностью того, то диалог США и России "обнажит их ложные и прогнившие нарративы". Дмитриев считает, что они "опечалены" тем, что диалог продолжится.
Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийГосдума РФ
 
 
