В Чечне выставили посты на мостах и опасных участках рек из-за ливней

ГРОЗНЫЙ, 28 дек - РИА Новости. В Чечне выставлены дополнительные посты на мостах и потенциально опасных участках рек в связи с сильными ливнями в республике, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по ЧР Салман Тазбаев.

В Чечне в субботу идут сильные дожди и действует штормовое предупреждение до конца суток 29 марта.

"Сотрудники ведомства продолжают ликвидацию последствий сильных ливней… Выставлены дополнительные посты на мостах и потенциально опасных участках рек. Проводится информирование населения о правилах поведения при возникновении чрезвычайных происшествий", - отметил он.