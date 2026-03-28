Лихачев рассказал об атаке на первый энергоблок АЭС "Бушер"

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ситуация на площадке иранской АЭС "Бушер" продолжает ухудшаться, вечером в пятницу по площадке действующего первого энергоблока был нанесен третий удар, боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.