При атаке ВСУ на Ярославскую область погиб ребенок
2026-03-28T06:42:00+03:00
Евраев: ребенок погиб при атаке беспилотников в Ярославской области
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. При атаке дронов на Ярославскую область погиб ребенок, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы", — написал он на платформе МAX.
Получила ранения и жительница соседнего дома, уточнил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
"Вся необходимая помощь, а также материальные выплаты будут предоставлены в полном объеме", — добавил Евраев.
В ночь на субботу в регионе поразили более 30 дронов ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.