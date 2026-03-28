08:00 28.03.2026 (обновлено: 08:03 28.03.2026)
"Все ошибались". Ученые нашли ответ на загадку из Библии
Бергер: масштабы комплекса Руджм-эль-Хири гораздо больше, чем предполагалось

МОКВА, 28 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Недавно близ Руджм-эль-Хири, "израильского Стоунхенджа", обнаружили след нефилимов. Согласно Библии, эти "потомки ангелов" были великанами ростом в несколько километров. Новая находка — не единственное доказательство их существования. О том, на чем основана эта сенсация, — в материале РИА Новости.

Их гораздо больше

Святилище Руджм-эль-Хири само по себе — настоящая загадка. Случайно обнаруженное на Голанских высотах в далеком 1968-м, это сооружение по сей день ставит исследователей в тупик. Его предназначение, культурная принадлежность и технология строительства — предмет острых дискуссий.
И действительно: кому в раннем бронзовом веке (около четырех тысяч лет назад) понадобилось поднимать на высокое плато около 50 тысяч валунов, каждый весом в среднем с тонну? Да еще и укладывать их на вершине в концентрические круги? А главное — каким образом древние люди реализовали подобную "стройку века"?
За годы изучения вопросов становилось все больше. Никаких письменных или графических обозначений на камнях не нашли. Равно как и артефактов, хоть сколько-нибудь напоминающих орудия труда.
Прорыв в непростом деле произошел случайно. Международная группа исследователей из Израиля и США решила еще раз просмотреть аэрофотосники местности, сделанные 20 лет назад. А затем при помощи спутников, технологий ИИ и геофизического моделирования наложила их на современные.
В результате вокруг Руджм-эль-Хири ученые обнаружили более трех десятков каменных сооружений — причем многие в разы крупнее самого ритуального комплекса.
Все постройки объединяет общая архитектурная логика — круговая планировка. В некоторых с помощью лидаров удалось различить внутреннее деление — перегородки и помещения.

Оказалось наоборот

На практике это в корне меняет устоявшееся отношение ученых к предназначению Руджм-эль-Хири.
"Одна из наиболее расхожих интерпретаций комплекса связана с его предполагаемой ролью астрономической обсерватории. Некоторые исследователи утверждали, что его входы совпадают с днями летнего солнцестояния", — говорит один из авторов исследования, профессор археологии Университета Бен-Гуриона Ури Бергер.
Иными словами, продолжает ученый, раньше "израильский Стоунхендж" рассматривали как обособленное от социума сакральное пространство. Теперь же картина иная — вокруг капища мог существовать полноценный город.
Но вот вопрос: что за исполины воздвигли мегаполис? Как оказалось, претенденты есть. Несколько лет назад в научном сообществе обсуждали версию о том, что Руджм-эль-Хири — творение библейских нефилимов.
По одной из версий, это слово переводится как "падшие", по другой — "большие". В Писании оно упоминается несколько раз. Например, в Книге Иова сказано, что нефилимы были свидетелями сотворения мира.
А в знаменитом апокрифе (религиозное произведение, не включенное в библейский канон) Книга Еноха эти гиганты предстают как "дети ангелов и людей" ростом в несколько километров. В других текстах они потомки Сифа — сына Адама и Евы.
Упоминаются нефилимы и в светских хрониках. "С течением времени они (нефилимы. — Прим. ред.) уклонились от отцовских обычаев в сторону зла, так как перестали питать необходимое благоговение к Богу и относиться справедливо к людям", — писал иудейский историк I века Иосиф Флавий.
Правда, уже тогда у толкователей Священного Писания и энциклопедистов не было четкого понимания, где искать загадочный народ.

"Нечто величественное и масштабное"

"В Книге Еноха утверждается, что нефилимы спустились с неба, в том же отрывке упоминается гора Хермон, что с древнееврейского переводится как "изгнание". Следуя этой логике, они должны обитать именно там", — рассуждал в одном из интервью американский археолог Руди Ланда.
Хермон — длинная гряда, раскинувшаяся по территории современных Израиля, Ливана и Сирии. Именно у ее подножия простираются Голанские высоты — место, где нашли Руджм-эль-Хири.
Кроме того, в Книге Исход есть рассказ о правителе Оге, чье царство достигло могущества приблизительно четыре тысячи лет назад. В священном тексте встречается одна любопытная деталь: ложе монарха в длину было девять локтей (приблизительно 4,5 метра).
В Ветхом Завете мельком говорится, что поданных Ога именовали рефаимами (на древнееврейском — "большие").
"Особенность в том, что библеисты в XIX веке понимали это слово не как что-то крупное в размерах, а как нечто величественное, масштабное, значимое. Вероятнее всего, рефаимы, как и нефилимы, — самоназвания этноса. В них отражено обращение к другим: посмотрите, как мы могущественны", — уточняет в работе на эту тему американский историк Том Мейр.
Следуя этой логике, продолжает ученый, слово могло указывать на знатное происхождение этих людей — например, что они произошли от Сифа. А историческим народом, чья родословная восходила к сыну Адама и Евы, были амореи.
Это кочевое семитское племя проживало в Передней Азии четыре-пять тысяч лет назад. В зените могущества его владения простирались на современные Сирию, Иорданию, Ирак, Израиль и Ливан.
"За это их, как и нефилимов, хроники именуют не иначе как "сынами Божиими". Это распространенный эпитет ближневосточных народов той эпохи, чьи правители прославились многими завоеваниями", — уточняет историк Мейер.

"С недобрым сердцем"

Интересно, что совсем недавно еще одну подсказку о великанах нашли в совсем неожиданном месте — египетских артефактах.
Сотрудники Британского музея проанализировали папирус эпохи Нового царства. И обнаружили любопытный фрагмент: письмо писца, который предостерегает друга-путешественника об опасностях Леванта (местности, где исторически обитали амореи).
В одном из отрывков автор описывает горный перевал, "кишащий Шосу". "Они, — говорится в письме, — четырех-пяти локтей в высоту, от головы до ног, свирепые на лицо и с недобрым сердцем".
Египетский локоть, к слову, — приблизительно 55 сантиметров. Так что теперь у специалистов есть повод проверить и другие манускрипты. Быть может, в них скрыто много других подсказок о легендарных нефилимах.
Скелет, обнаруженный в городе Созополь, в Национальном историческом музее в Софии - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Такого еще не видели". Ученые выяснили жуткие подробности древнего ритуала
