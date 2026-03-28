"Все ошибались". Ученые нашли ответ на загадку из Библии

МОКВА, 28 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Недавно близ Руджм-эль-Хири, "израильского Стоунхенджа", обнаружили след нефилимов. Согласно Библии, эти "потомки ангелов" были великанами ростом в несколько километров. Новая находка — не единственное доказательство их существования. О том, на чем основана эта сенсация, — в материале РИА Новости.

Их гораздо больше

Святилище Руджм-эль-Хири само по себе — настоящая загадка. Случайно обнаруженное на Голанских высотах в далеком 1968-м, это сооружение по сей день ставит исследователей в тупик. Его предназначение, культурная принадлежность и технология строительства — предмет острых дискуссий.

И действительно: кому в раннем бронзовом веке (около четырех тысяч лет назад) понадобилось поднимать на высокое плато около 50 тысяч валунов, каждый весом в среднем с тонну? Да еще и укладывать их на вершине в концентрические круги? А главное — каким образом древние люди реализовали подобную "стройку века"?

© Фото : PLOS Аэрофотоснимок Хирбет-Бтехи, на котором видны круг (а), река Иордан (б) и Галилейское море

За годы изучения вопросов становилось все больше. Никаких письменных или графических обозначений на камнях не нашли. Равно как и артефактов, хоть сколько-нибудь напоминающих орудия труда.

Прорыв в непростом деле произошел случайно. Международная группа исследователей из Израиля и США решила еще раз просмотреть аэрофотосники местности, сделанные 20 лет назад. А затем при помощи спутников, технологий ИИ и геофизического моделирования наложила их на современные.

В результате вокруг Руджм-эль-Хири ученые обнаружили более трех десятков каменных сооружений — причем многие в разы крупнее самого ритуального комплекса.

Все постройки объединяет общая архитектурная логика — круговая планировка. В некоторых с помощью лидаров удалось различить внутреннее деление — перегородки и помещения.

Оказалось наоборот

На практике это в корне меняет устоявшееся отношение ученых к предназначению Руджм-эль-Хири.

"Одна из наиболее расхожих интерпретаций комплекса связана с его предполагаемой ролью астрономической обсерватории. Некоторые исследователи утверждали, что его входы совпадают с днями летнего солнцестояния", — говорит один из авторов исследования, профессор археологии Университета Бен-Гуриона Ури Бергер.

© Public domain Фреска Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама"

Иными словами, продолжает ученый, раньше "израильский Стоунхендж" рассматривали как обособленное от социума сакральное пространство. Теперь же картина иная — вокруг капища мог существовать полноценный город.

Но вот вопрос: что за исполины воздвигли мегаполис? Как оказалось, претенденты есть. Несколько лет назад в научном сообществе обсуждали версию о том, что Руджм-эль-Хири — творение библейских нефилимов.

По одной из версий, это слово переводится как "падшие", по другой — "большие". В Писании оно упоминается несколько раз. Например, в Книге Иова сказано, что нефилимы были свидетелями сотворения мира.

А в знаменитом апокрифе (религиозное произведение, не включенное в библейский канон) Книга Еноха эти гиганты предстают как "дети ангелов и людей" ростом в несколько километров. В других текстах они потомки Сифа — сына Адама и Евы.

Упоминаются нефилимы и в светских хрониках. "С течением времени они (нефилимы. — Прим. ред.) уклонились от отцовских обычаев в сторону зла, так как перестали питать необходимое благоговение к Богу и относиться справедливо к людям", — писал иудейский историк I века Иосиф Флавий.

Правда, уже тогда у толкователей Священного Писания и энциклопедистов не было четкого понимания, где искать загадочный народ.

"Нечто величественное и масштабное"

"В Книге Еноха утверждается, что нефилимы спустились с неба, в том же отрывке упоминается гора Хермон, что с древнееврейского переводится как "изгнание". Следуя этой логике, они должны обитать именно там", — рассуждал в одном из интервью американский археолог Руди Ланда.

Хермон — длинная гряда, раскинувшаяся по территории современных Израиля, Ливана и Сирии. Именно у ее подножия простираются Голанские высоты — место, где нашли Руджм-эль-Хири.

© Public domain/Almog Вид на гору Хермон (Эш-Шейх) с горы Бенталь

Кроме того, в Книге Исход есть рассказ о правителе Оге, чье царство достигло могущества приблизительно четыре тысячи лет назад. В священном тексте встречается одна любопытная деталь: ложе монарха в длину было девять локтей (приблизительно 4,5 метра).

В Ветхом Завете мельком говорится, что поданных Ога именовали рефаимами (на древнееврейском — "большие").

"Особенность в том, что библеисты в XIX веке понимали это слово не как что-то крупное в размерах, а как нечто величественное, масштабное, значимое. Вероятнее всего, рефаимы, как и нефилимы, — самоназвания этноса. В них отражено обращение к другим: посмотрите, как мы могущественны", — уточняет в работе на эту тему американский историк Том Мейр.

Следуя этой логике, продолжает ученый, слово могло указывать на знатное происхождение этих людей — например, что они произошли от Сифа. А историческим народом, чья родословная восходила к сыну Адама и Евы, были амореи.

Это кочевое семитское племя проживало в Передней Азии четыре-пять тысяч лет назад. В зените могущества его владения простирались на современные Сирию, Иорданию, Ирак, Израиль и Ливан.

"За это их, как и нефилимов, хроники именуют не иначе как "сынами Божиими". Это распространенный эпитет ближневосточных народов той эпохи, чьи правители прославились многими завоеваниями", — уточняет историк Мейер.

"С недобрым сердцем"

Интересно, что совсем недавно еще одну подсказку о великанах нашли в совсем неожиданном месте — египетских артефактах.

© Фото : PLOS Аэрофотоснимок Круга 28 (а), показывающий местоположение Тель-Фареса, а также двух дольменов (b и c), стоячего камня (d) и двух стен, построенных позже (e и f)

Сотрудники Британского музея проанализировали папирус эпохи Нового царства. И обнаружили любопытный фрагмент: письмо писца, который предостерегает друга-путешественника об опасностях Леванта (местности, где исторически обитали амореи).

В одном из отрывков автор описывает горный перевал, "кишащий Шосу". "Они, — говорится в письме, — четырех-пяти локтей в высоту, от головы до ног, свирепые на лицо и с недобрым сердцем".