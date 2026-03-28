Израильские истребители сымитировали звуки мощных ударов над Бейрутом
БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Израильские самолеты сымитировали звуки мощных ударов, пролетев на сверхнизкой высоте над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости.
Пара истребителей, находясь в небе над ливанской столицей, преодолела звуковой барьер таким образом с небольшим интервалом четырежды, были слышны звуки мощных хлопков, от которых в домах дрожали окна и стены, как при землетрясении.
Израильские самолеты не первый раз умышленно преодолевают звуковой барьер над ливанскими городами ночью или рано утром, вызывая обеспокоенность у населения в рамках психологического давления.
Эскалация между Израилем
и "Хезболлах
" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану
, включая южные районы страны, долину Бекаа
и пригороды Бейрута
. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.