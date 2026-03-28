ВСУ атаковали Белгородскую область 70 БПЛА за сутки

Он добавил, что над Прохоровским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа, по Белгородскому и Борисовскому округам совершены атаки 6 беспилотников, один из которых сбит, ранены три человека. По данным губернатора, Валуйский, Краснояружский и Ракитянский округа атакованы 21 БПЛА, 3 из которых перехвачены, по Грайворонскому округу нанесены удары 28 беспилотников, 20 из которых сбиты, при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана".