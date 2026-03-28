ВСУ атаковали Белгородскую область 70 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 муниципалитетов Белгородской области 71 БПЛА, один человек погиб, пять получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 27 марта. Атакам подверглись 27 населенных пунктов. Сбиты и подавлены над регионом 34 БПЛА. За отчётный период повреждены шесть частных домовладений, социальный и два коммерческих объекта, храм и 14 транспортных средств.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Зиборовка, Маломихайловка, Нежеголь и Новая Таволжанка атакованы 15 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Маломихайловка в результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина. Машина повреждена. В селе Нежеголь от удара FPV-дрона по "Газели" пострадал водитель. В тяжёлом состоянии мужчина госпитализирован", - написал Гладков.
Он добавил, что над Прохоровским округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа, по Белгородскому и Борисовскому округам совершены атаки 6 беспилотников, один из которых сбит, ранены три человека. По данным губернатора, Валуйский, Краснояружский и Ракитянский округа атакованы 21 БПЛА, 3 из которых перехвачены, по Грайворонскому округу нанесены удары 28 беспилотников, 20 из которых сбиты, при отражении атаки дрона ранен боец "Орлана".
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
