11:03 28.03.2026 (обновлено: 14:29 28.03.2026)
Мерц высмеял планы Макрона отправить авианосец на Ближний Восток
© REUTERS / Johan Nilsson / TTФранцузский авианосец "Шарль де Голль" в порту Мальме в Швеции
Французский авианосец "Шарль де Голль" в порту Мальме в Швеции. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 мар — РИА Новости. Планы французского президента Эммануэля Макрона по защите союзных сил на Ближнем Востоке путем отправки авианосца к берегу Кипра звучат более грандиозно, чем окажется на деле, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Ну, Франция "планирует", и это всегда звучит несколько более грандиозно, чем оказывается на деле. У Франции есть один авианосец, более-менее в рабочем состоянии. Его сейчас отправили в Средиземное море. Скажем так, реальные возможности по обеспечению мира у нас, вероятно, были бы только при совместных усилиях", — сказал Мерц в интервью для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В начале марта Макрон объявил о планах по переброске атомного авианосца "Шарль де Голль" к побережью Кипра, чтобы защитить союзные силы на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
