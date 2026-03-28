Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 28.03.2026 (обновлено: 19:42 28.03.2026)
https://ria.ru/20260328/ataka-2083526697.html
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ
2026-03-28T19:25:00+03:00
2026-03-28T19:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083528739_77:0:913:470_1920x0_80_0_0_9484f2798890158897a1935241402796.jpg
РИА Новости
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области. 28 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре человека - семейная пара и два бойца подразделения "Орлан", получили осколочные ранения и травмы в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семейная пара и два бойца подразделения "Орлан". В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. Мужчине с баротравмой оказана медицинская помощь на месте. Его супругу, которая получила касательное осколочное ранение спины, бригада скорой помощи транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. В доме повреждены кровля, остекление и навес", - написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что в Шебекинском округе в селе Вознесеновка при выполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Второму бойцу с баротравмой оказали медицинскую помощь, лечение продолжит амбулаторно.
Гладков уточнил, что в городе Шебекино дрон ударил по машине, вследствие чего она загорелась. Также посечены фасад и ограждение частного дома. Без электроэнергии частично остаются жители села Мешковое и хутора Стадников. Губернатор сообщил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Также в селе Вознесеновка дрон атаковал микроавтобус — транспорт повреждён. От детонации также повреждены окна, кровля и навес частного дома. А в селе Маломихайловка в результате удара дрона повреждена машина.
"​​​​​​​В городе Грайворон при детонации FPV-дрона повреждены забор частного дома и легковой автомобиль. В Грайворонском округе в селе Доброе от ударов дронов повреждения получили четыре машины, выбиты окна и посечены фасады в социальном объекте, частном доме и надворной постройке, перебита газовая труба. В районе села Головчино от атаки FPV-дрона посечено лобовое стекло автомобиля. В селе Мощеное при детонации дрона повреждён трактор. В селе Гора-Подол в результате атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна и повреждена стена", - добавил он.
Кроме того, в Белгородском округе в селе Бессоновка от удара дрона разбиты стёкла и повреждён кузов легкового автомобиля.
Информация о последствиях уточняется.
22 июня 2022, 17:18
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала