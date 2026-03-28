В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Четыре человека - семейная пара и два бойца подразделения "Орлан", получили осколочные ранения и травмы в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в Шебекинском округе в селе Вознесеновка при выполнении служебных задач пострадали два бойца "Орлана". Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения, его госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Второму бойцу с баротравмой оказали медицинскую помощь, лечение продолжит амбулаторно.