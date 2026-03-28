https://ria.ru/20260328/apple-2083441065.html
Apple хочет зарегистрировать новый товарный знак в России
Американская корпорация Apple хочет зарегистрировать в России товарный знак Genius Browse для телевизоров, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T01:40:00+03:00
технологии
россия
apple
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_0:4:2000:1129_1920x0_80_0_0_274e8a144c8aed0ffe2ecb90af92ce84.jpg
https://ria.ru/20260310/apple-2079775743.html
https://ria.ru/20260316/sud-2080986223.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102553/24/1025532418_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_cda834544d34f02e4fb834e98554318f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Американская корпорация Apple хочет зарегистрировать в России товарный знак Genius Browse для телевизоров, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания "Эппл Инк".
В случае успешной регистрации компания сможет распространять в России
программное обеспечение Genius Browse. Это функция в приложении Apple
TV, которая автоматически подбирает фильмы и сериалы, анализируя предпочтения пользователя.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
В 2022 года компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.