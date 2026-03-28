Адвокат из Болгарии отправил семье россиянина чужие вещи, раскрыл источник

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Болгарский адвокат Константин Янев отправил семье подзащитного россиянина Олега Ольшанского, которого экстрадировали из Болгарии в США из-за обвинений в нарушении американских санкций, чужие грязные вещи и перестал выходить на связь, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом процесса.

Источник поделился, что изначально для защиты интересов Ольшанского был привлечен болгарский адвокат Константин Янев из конторы "YARD Law Co. - Константин Янев, Бьянка Рачева и Марин Донков". Помимо некомпетентности, адвокат продемонстрировал еще и нечистоплотность. По данным собеседника агентства, он забрал личные вещи Ольшанского для отправки родственникам, но подменил их и отправил в Россию чемодан, наполненный грязными, старыми, потрепанными вещами, которые не принадлежали подзащитному.

Кроме того, адвокат перестал выходить на контакт, и семье Ольшанского пришлось менять защиту в разгар процесса, что также могло повлиять на неблагоприятный исход дела, добавил источник.

РИА Новости нашло личную страницу адвоката Янева в соцсети Facebook*. На ней размещено более десяти фотографий в одежде с нацисткой символикой, в частности, с изображением эмблемы СС "Мертвая голова" и кельтского креста.

В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России - Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд ободрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта 2026 года.