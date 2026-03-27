Золотов оценил работу Росгвардии при задержании террористов в "Крокусе"

"Непосредственно "Партизан" (специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии - ред.), это в Брянской области, как раз захватывал тех самых террористов ... троих взяли в плен ... Сработали очень хорошо, на 5 с плюсом", - сообщил Золотов в интервью журналистам.

Двенадцатого марта 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле" к пожизненным срокам, ещё четверым назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 19 лет 11 месяцев до 22,5 лет. В отношении еще 6 фигурантов продолжается следствие, они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.