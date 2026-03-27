Журова рассказала, какие проекты обсуждали делегация ГД и США

ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Делегация Госдумы обсудила в Вашингтоне гуманитарные, спортивные, образовательные проекты, а также вопросы глобальной безопасности, заявила РИА Новости первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, состоящая в делегации Госдумы на переговорах.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что члены делегации в пятницу встретятся с представителями СНБ США и политологами.
"Поэтому мы и говорим о гуманитарных, спортивных, образовательных проектах — о том, что может сближать. О вопросах глобальной безопасности, где мы можем быть полезны друг другу. Например, борьба с терроризмом — это та сфера, где раньше было хорошее взаимодействие", - сказала Журова.
Делегация депутатов Госдумы 26 марта в Вашингтоне провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости Дарчиев, переговоры прошли успешно.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.