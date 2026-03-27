Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 27.03.2026 (обновлено: 20:32 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/zhurova-2083399206.html
Журова рассказала, какие проекты обсуждали делегация ГД и США
Делегация Госдумы обсудила в Вашингтоне гуманитарные, спортивные, образовательные проекты, а также вопросы глобальной безопасности, заявила РИА Новости первый... РИА Новости, 27.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011789866_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_a20b040d1dbf1ca49eeb9c9019611b62.jpg
https://ria.ru/20260327/zhurova-2083401319.html
https://ria.ru/20260327/zhurova-2083399206.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011789866_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_6e6c101ed8049f9699dfef2dc103d135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Делегация Госдумы обсудила в Вашингтоне гуманитарные, спортивные, образовательные проекты, а также вопросы глобальной безопасности, заявила РИА Новости первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, состоящая в делегации Госдумы на переговорах.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил РИА Новости, что члены делегации в пятницу встретятся с представителями СНБ США и политологами.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Участники переговоров с делегацией ГД в США выступают за диалог с Россией
Вчера, 20:26
"Поэтому мы и говорим о гуманитарных, спортивных, образовательных проектах — о том, что может сближать. О вопросах глобальной безопасности, где мы можем быть полезны друг другу. Например, борьба с терроризмом — это та сфера, где раньше было хорошее взаимодействие", - сказала Журова.
Делегация депутатов Госдумы 26 марта в Вашингтоне провела переговоры с членами конгресса США. Как отметил ранее в беседе с РИА Новости Дарчиев, переговоры прошли успешно.
Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс", час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.
Госдума РФВ миреСШАРоссияВашингтон (штат)Светлана ЖуроваАлександр ДарчиевИнга Юмашева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала