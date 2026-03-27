МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует утратить контроль над украинской вертикалью власти, пишет "Страна.ua".
"Контроль над действующим кабинетом министров, сформированным под руководством (экс-главы офиса Зеленского. — Прим. ред.) Андрея Ермака, является гарантией сохранения контроля Зеленского над вертикалью власти. <…> При этом в самом парламенте Зеленский в значительной степени потерял контроль даже над своей собственной фракцией", — отметило издание.
Как пишет "Страна.ua", депутаты Рады, бойкотируя законопроекты, выдвигаемые правительством, могут побуждать главу киевского режима к переформированию кабинета министров. При этом отставка нынешнего правительства будет означать для Зеленского потерю контроля и его фактической власти.
Зеленский ранее пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт, если те не будут "служить в парламенте согласно украинскому законодательству".
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.