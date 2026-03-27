"Это безумие!" На Западе раскрыли, какой сюрприз Трамп преподнес Зеленскому

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X раскритиковал ЕС после новости о переброске Соединенными Штатами оружия, предназначенного для ВСУ, на Ближний Восток.
"США собираются использовать в конфликте на Ближнем Востоке оружие, которое европейские страны закупили для вооружения Украины, между прочим! Вот и все! Молодцы, ЕС! Какая полная чушь! Какая трата денег!" — написал он.
Политик также призвал прекратить выделять средства и оружие Украине.
"Давайте остановим это безумие, давайте остановим эти скандальные программы", — заключил Филиппо.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что переброска вооружений и боеприпасов, предназначенных Киеву, на Ближний Восток — это обычная практика для Вашингтона, обладающего огромными арсеналами.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.