Названы сроки, когда в России заработает заселение в гостиницы через MAX

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заселение россиян через Max в гостиницы и иные средства размещения с номерным фондом более 50 номеров заработает с 1 сентября текущего года, с номерным фондом менее 50 номеров - с 1 сентября 2028 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте проектов нормативно-правовых.

Документ разработан Минэкономразвития и предполагает внесение изменений в Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в России . В частности, как следует из проекта постановления, при отсутствии у потребителя гостиничных услуг документов, удостоверяющих личность гражданина РФ (например, паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения), заселение в средство размещения может осуществляется при "представлении сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем его личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией".

Предполагается, что изменение для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров вступит в силу с 1 сентября 2026 года, для средств размещения с номерным фондом менее 50 номеров - с 1 сентября 2028 года.