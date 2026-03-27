Названы сроки, когда в России заработает заселение в гостиницы через MAX
Названы сроки, когда в России заработает заселение в гостиницы через MAX - РИА Новости, 27.03.2026
Названы сроки, когда в России заработает заселение в гостиницы через MAX
Заселение россиян через Max в гостиницы и иные средства размещения с номерным фондом более 50 номеров заработает с 1 сентября текущего года, с номерным фондом... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T01:46:00+03:00
2026-03-27T01:46:00+03:00
2026-03-27T01:46:00+03:00
россия
общество, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Общество, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Названы сроки, когда в России заработает заселение в гостиницы через MAX
Заселение россиян через MAX заработает с 1 сентября 2026 года
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заселение россиян через Max в гостиницы и иные средства размещения с номерным фондом более 50 номеров заработает с 1 сентября текущего года, с номерным фондом менее 50 номеров - с 1 сентября 2028 года, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на сайте проектов нормативно-правовых.
Документ разработан Минэкономразвития
и предполагает внесение изменений в Правила предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения в России
. В частности, как следует из проекта постановления, при отсутствии у потребителя гостиничных услуг документов, удостоверяющих личность гражданина РФ (например, паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения), заселение в средство размещения может осуществляется при "представлении сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем его личность, с использованием многофункционального сервиса обмена информацией".
Предполагается, что изменение для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров вступит в силу с 1 сентября 2026 года, для средств размещения с номерным фондом менее 50 номеров - с 1 сентября 2028 года.
Как указано в пояснительной записке, переходные периоды направлены на то, чтобы у небольших гостиниц и других средств размещения была возможность доработать информационные системы по приему и передаче информации, закупить и установить необходимое оборудование и программы, а также обучить персонал.