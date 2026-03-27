ВСУ потеряли более 1280 военных в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за неделю улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований, противник за это время потерял более 1280 военнослужащих и пять танков, сообщили в Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сводке ведомства за период с 21 по 27 марта.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 1280 военнослужащих, пять танков, 31 боевая бронированная машина, 164 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 17 складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в МО РФ.
