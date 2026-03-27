ЗАГС Москвы назвал самые популярные "цветочные" имена для девочек - РИА Новости, 27.03.2026
09:02 27.03.2026
ЗАГС Москвы назвал самые популярные "цветочные" имена для девочек
ЗАГС Москвы назвал самые популярные "цветочные" имена для девочек - РИА Новости, 27.03.2026
ЗАГС Москвы назвал самые популярные "цветочные" имена для девочек
Маргарита и Лилия были самыми популярными "цветочными" именами для девочек в Москве в 2025 году, реже их называют Жасмин, Роза и Астра, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T09:02:00+03:00
2026-03-27T09:02:00+03:00
общество
москва
жасмин
светлана уханева
москва
общество, москва, жасмин, светлана уханева
Общество, Москва, Жасмин, Светлана Уханева
ЗАГС Москвы назвал самые популярные "цветочные" имена для девочек

Маргарита и Лилия стали самыми популярными "цветочными" именами в Москве в 2025

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Маргарита и Лилия были самыми популярными "цветочными" именами для девочек в Москве в 2025 году, реже их называют Жасмин, Роза и Астра, рассказала РИА Новости начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
"Сегодня столичные родители редко дают новорожденным девочкам "цветочные" имена. Например, в 2025 году имя Жасмин получили всего 25 девочек, Роза – 16, а Астра – лишь шесть. Среди имен, связанных с цветами, наиболее распространены такие варианты, как Маргарита - 392 девочки и Лилия - 123 ребенка", - рассказала Уханева.
По ее словам, имена, связанные с весенними месяцами, более востребованы. Например, имя Майя в прошлом году получили 428 девочек, а Марта – 95.
Начальник управления ЗАГС добавила, что имя Роза в первой половине XX века пользовалось значительно большей популярностью: например, в 1937 году было зарегистрировано 474 девочки с этим именем, а в 1938 – 373. А наибольшая популярность имени Лилия пришлась на период с 1984 по 1990 год.
"Редкими остаются имена Астра и Жасмин. В 2025 году имя Астра получили лишь шесть девочек, в предыдущие годы показатели также не превышали нескольких новорожденных с этим именем в год. Имя Жасмин немного более распространено: 25 новорожденных в 2025 году, 34 – в 2024, 25 – в 2023, 27 – в 2022 и 40 – в 2021. При этом исторически оно также не было популярным: впервые имя было зафиксировано в столице только в 1988 году, а более активно стало использоваться с 1996 года", - рассказала Уханева.
Собеседница агентства добавила, что имя Азалия также демонстрирует умеренную популярность: в 2025 году 57 девочек получили это имя, в 2024 – 80, в 2023 – 68, в 2022 – 67, в 2021 – 69. Чаще стали давать это имя с 2004 года, до этого периодически так называли по одной девочке.
"Также девочкам в столице дают имена, связанные с весенними месяцами. Например, имя Майя получили 428 девочек в 2025 году, в 2024 – 388, в 2023 – 352, в 2022 – 393, в 2021 – 423. Особенно популярным имя было в период с 2010 по 2018 год. Имя Марта сохраняет стабильную популярность: в 2025 году им назвали 95 девочек, в 2024 – 84, в 2023 – 87, в 2022 – 89, а в 2021 – 103. Пик популярности пришелся на период с 2013 по 2016 год, когда ежегодно регистрировалось от 109 до 120 новорожденных с этим именем", - уточнила она.
