Королев открыл выставку в Тверском императорском дворце

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев открыл выставку "Картинная галерея. Избранное. Том I. Классика" в Тверском императорском дворце, она посвящена 160-летию художественной коллекции, сообщает пресс-служба регправительства.

Глава региона также одним из первых осмотрел представленную экспозицию.

"Мы гордимся, что такое значимое для культурной сферы событие происходит на тверской земле, в одном из лучших музеев региона. Лично ознакомился с выставкой, картинами и экспонатами, представленными в галерее. Уверен, что традиции, которые зарождались в этих стенах еще в XIX веке, будут продолжены и в XXI-м", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба облправительства.

Глава региона отметил важность того, чтобы выставка стала входом в культурную жизнь для молодых людей.

"Сегодня я увидел здесь много школьников, и это значимый вклад в воспитание нашей молодежи", – отметил Королев.

Также он предложил продлить время работы экспозиции в будние дни, чтобы ее могли посетить как можно больше людей во внерабочее время.