Королев открыл выставку в Тверском императорском дворце - РИА Новости, 27.03.2026
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:28 27.03.2026
Королев открыл выставку в Тверском императорском дворце
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Врио губернатора Тверской области Виталий Королев открыл выставку в Тверском императорском дворце
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев открыл выставку в Тверском императорском дворце
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев открыл выставку "Картинная галерея. Избранное. Том I. Классика" в Тверском императорском дворце, она посвящена 160-летию художественной коллекции, сообщает пресс-служба регправительства.
Глава региона также одним из первых осмотрел представленную экспозицию.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Глава Верхневолжья Королев обозначил ключевые задачи по нацпроектам
24 марта, 19:01
"Мы гордимся, что такое значимое для культурной сферы событие происходит на тверской земле, в одном из лучших музеев региона. Лично ознакомился с выставкой, картинами и экспонатами, представленными в галерее. Уверен, что традиции, которые зарождались в этих стенах еще в XIX веке, будут продолжены и в XXI-м", – сказал Королев, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Глава региона отметил важность того, чтобы выставка стала входом в культурную жизнь для молодых людей.
"Сегодня я увидел здесь много школьников, и это значимый вклад в воспитание нашей молодежи", – отметил Королев.
Также он предложил продлить время работы экспозиции в будние дни, чтобы ее могли посетить как можно больше людей во внерабочее время.
На выставке "Картинная галерея. Избранное. Том I. Классика" представлены произведения, вошедшие в собрание галереи за последние четыре десятилетия. Выставочный проект состоит из двух частей, которые будут представлены зрителю в хронологической последовательности. "Избранное. Том I" посвящена художественной классике, "Избранное. Том II" – искусству XX-XXI веков.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Королев поставил задачи по ремонту объектов здравоохранения Верхневолжья
25 марта, 19:39
 
