11:36 27.03.2026
Российские компании демонстрируют свою продукцию на выставке в КНР
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Почти 40 российских компаний демонстрируют свою продукцию на выставке продуктов питания и напитков в китайском Чэнду, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В городе Чэнду, КНР, сейчас проходит выставка China Food and Drinks Fair 2026. Это крупнейшее отраслевое событие в Китае, которое объединяет тысячи производителей, дистрибьюторов и покупателей продуктов питания и напитков со всего мира", - рассказывает РЭЦ.
Организатор мероприятия - ЦПЭ Самарской области при методической рекомендации Российского экспортного центра.
В течение трех дней российскую продукцию в формате единого стенда под брендом "Сделано в России" в рамках проекта "Межрегиональная кооперация" на выставке представляют 38 российских компаний из 11 регионов страны – Самарской, Кировской, Московской, Омской, Оренбургской областей, Пермского и Хабаровского края, Республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, а также Чувашской республики.
Это мероприятие является ключевой платформой для установления деловых контактов, презентации новинок и развития международного сотрудничества в пищевой индустрии. С целью его укрепления в рамках выставки также был подписан меморандум о кооперации и сотрудничестве с представителями центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
