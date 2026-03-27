Российские компании демонстрируют свою продукцию на выставке в КНР

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Почти 40 российских компаний демонстрируют свою продукцию на выставке продуктов питания и напитков в китайском Чэнду, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"В городе Чэнду, КНР, сейчас проходит выставка China Food and Drinks Fair 2026. Это крупнейшее отраслевое событие в Китае, которое объединяет тысячи производителей, дистрибьюторов и покупателей продуктов питания и напитков со всего мира", - рассказывает РЭЦ.

Организатор мероприятия - ЦПЭ Самарской области при методической рекомендации Российского экспортного центра.

В течение трех дней российскую продукцию в формате единого стенда под брендом "Сделано в России" в рамках проекта "Межрегиональная кооперация" на выставке представляют 38 российских компаний из 11 регионов страны – Самарской, Кировской, Московской, Омской, Оренбургской областей, Пермского и Хабаровского края, Республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, а также Чувашской республики.

Это мероприятие является ключевой платформой для установления деловых контактов, презентации новинок и развития международного сотрудничества в пищевой индустрии. С целью его укрепления в рамках выставки также был подписан меморандум о кооперации и сотрудничестве с представителями центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации.