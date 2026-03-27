Вучич заявил о вмешательстве Запада в выборы в Сербии - РИА Новости, 27.03.2026
01:45 27.03.2026
Вучич заявил о вмешательстве Запада в выборы в Сербии
Вучич заявил о вмешательстве Запада в выборы в Сербии - РИА Новости, 27.03.2026
Вучич заявил о вмешательстве Запада в выборы в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители посольств западных государств вмешивались в избирательную кампанию к муниципальным выборам 29 марта. РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T01:45:00+03:00
2026-03-27T01:45:00+03:00
в мире
сербия
бор
китай
александр вучич
милош вучевич
патриарх сербский порфирий
сербская прогрессивная партия (спп)
в мире, сербия, бор, китай, александр вучич, милош вучевич, патриарх сербский порфирий, сербская прогрессивная партия (спп), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Сербия, Бор, Китай, Александр Вучич, Милош Вучевич, Патриарх Сербский Порфирий, Сербская прогрессивная партия (СПП), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Вучич заявил о вмешательстве Запада в выборы в Сербии

Вучич: западные посольства вмешивались в выборную кампанию в Сербии

БЕЛГРАД, 27 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители посольств западных государств вмешивались в избирательную кампанию к муниципальным выборам 29 марта.
Президент Сербии ранее указал, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) должна победить 29 марта на выборах во всех десяти муниципалитетах.
«
"Иностранцы из западных посольств разделились по разным муниципалитетам и ездили помогать оппонентам властей, им они писали обращения к народу, например, в Драгачево. Приезжает иностранец, который говорит по-сербски, которому платит представительство ЦРУ по оплате грязной работы, и он читает лекции, что им делать", - сказал Вучич в ночь на пятницу в эфире TV Prva.
По его словам, только в муниципалитет Бор на востоке страны ездили представители пяти разных посольств стран Запада, чтобы нанести ущерб добывающей и перерабатывающей цветные и драгоценные металлы компании Zijin из КНР и Сербии, "но они забыли, что сербы решают сами".
Председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и экс-премьер Сербии Милош Вучевич в четверг предостерег политических оппонентов от "глупостей" на предстоящих муниципальных выборах.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич в августе прошлого года заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
В миреСербияБорКитайАлександр ВучичМилош ВучевичПатриарх Сербский ПорфирийСербская прогрессивная партия (СПП)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
