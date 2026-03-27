Вучич заявил о вмешательстве Запада в выборы в Сербии

БЕЛГРАД, 27 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что представители посольств западных государств вмешивались в избирательную кампанию к муниципальным выборам 29 марта.
Президент Сербии ранее указал, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) должна победить 29 марта на выборах во всех десяти муниципалитетах.
"Иностранцы из западных посольств разделились по разным муниципалитетам и ездили помогать оппонентам властей, им они писали обращения к народу, например, в Драгачево. Приезжает иностранец, который говорит по-сербски, которому платит представительство ЦРУ по оплате грязной работы, и он читает лекции, что им делать", - сказал Вучич в ночь на пятницу в эфире TV Prva.
Посол России назвал признаки цветной революции в Сербии
2 января, 10:05
Председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и экс-премьер Сербии Милош Вучевич в четверг предостерег политических оппонентов от "глупостей" на предстоящих муниципальных выборах.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич в августе прошлого года заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Сийярто обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы в Венгрии
25 марта, 15:13