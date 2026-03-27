В Белгородской области три мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают удары по нашему региону. Пострадали три мирных жителя", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным главы региона, в селе Чайки из-за детонации дрона женщина получила осколочное ранение спины и травматическую ампутацию пальца кисти, мужчина - минно-взрывную травму. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Белгорода, добавил Гладков. На месте атаки повредили забор частного дома и две машины, уточнил губернатор.
В районе хутора Церковный при атаке дрона на автомобиль мужчина получил множественные осколочные ранения, пострадавшему оказывают помощь в городской больнице №2 Белгорода, заявил Гладков.
Глава области также рассказал о повреждениях, нанесенных атаками ВСУ.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа того же года обстановку в области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
