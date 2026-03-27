МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Командование ВСУ переводит солдат из подразделений ПВО и РЭБ в пехотные подразделения 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады (ОТМБр) в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"На липцовском направлении командование ВСУ пытается доукомплектовать подразделения 127-й ОТМБр за счет военнослужащих подразделений ПВО и РЭБ", - сказал собеседник агентства.
Представитель силовых структур отметил, что привыкшие к тыловым районам переведенные украинские солдаты дезертируют с занимаемых позиций в лесные массивы около села Избицкое.
В российских силовых структурах в декабре 2025 года рассказали РИА Новости, что боевики 72-й и 127-й бригад ВСУ сбежали с передовых позиций. В январе в силовых структурах подчеркнули агентству, что кладбища, где хоронят военных ВСУ, растут огромными темпами, похорон проходит так много, что могилы отрывают заранее, при этом в основном там похоронены военнослужащие, чьи подразделения дислоцируются в Харькове: это в первую очередь 92-я отдельная штурмовая бригада и 127-я отдельная тяжелая механизированная бригада.