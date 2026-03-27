Российский морпех рассказал о применении ВСУ мин, напоминающих одуванчики
Боевики ВСУ применяют мины с множеством тонких взрывателей на добропольском направлении, рассказал РИА Новости водитель подразделения морской пехоты,... РИА Новости, 27.03.2026
РИА Новости: морпех Русич: ВСУ используют мины, напоминающие одуванчики
ДОНЕЦК, 27 мар — РИА Новости. Боевики ВСУ применяют мины с множеством тонких взрывателей на добропольском направлении, рассказал РИА Новости водитель подразделения морской пехоты, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Русич".
По словам военнослужащего 61-й гвардейской бригады, речь идёт о боеприпасах, которые рассеиваются после приземления и разлетаются.
"Они разлетаются по кругу, как одуванчик. Достаточно задеть один из таких "волосков", чтобы произошла детонация", — отметил военнослужащий.
Он добавил, что такой тип минирования производит детонацию спустя шесть суток. "При этом через шесть суток такие мины сами взрываются", — добавил "Русич".