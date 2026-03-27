03:18 27.03.2026 (обновлено: 03:22 27.03.2026)
Пленный раскрыл, как заключенных на Украине вынуждают отправиться на фронт
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Преступникам в украинских тюрьмах намеренно увеличивают сроки заключения, чтобы вынудить их подписать, контракт с ВСУ, сообщил РИА Новости пленный Дмитрий Литвин.
Литвина осудили на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, в тюрьме он подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ "Да Винчи", который ранее формировался из боевиков "Правого сектора"*.
По его словам, заключенных под любым предлогом отправляют в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток, после трех нарушений переводят на полгода в так называемый барак усиленного режима (БУР). Затем заключенным фиксируют нарушение режима, после чего срок увеличивается на два-три года.
«
"Три ШИЗО, три ошибки, три ШИЗО... После ШИЗО идут БУРы, один-два БУРа, а потом тебя раскручивают, добавляют срок, и ты едешь на крытую (особый режим содержания - ред.)", - объяснил Литвин.
Он подтвердил, что такими методами руководство колонии вынуждает заключенных подписывать контракты с ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
