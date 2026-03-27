Рейтинг@Mail.ru
Европа сделала свой главный выбор — и заплатит за все - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 27.03.2026 (обновлено: 10:09 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/usa-2083153750.html
Европа сделала свой главный выбор — и заплатит за все
2026-03-27T08:00:00+03:00
2026-03-27T10:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083209850_0:107:1536:971_1920x0_80_0_0_228105b3186a3958bb726381e45ef32e.jpg
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082923606.html
https://ria.ru/20260326/zelenskiy-2082973985.html
https://ria.ru/20260326/tegeran-2082900361.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083209850_91:0:1456:1024_1920x0_80_0_0_641ba5edc2630741281aa1b8ca8eb222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, америка, россия, евросоюз, аналитика
Европа сделала свой главный выбор — и заплатит за все

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Елена Караева
Все материалы
Вчера евродепутаты торжественно и при стечении прессы наконец-то показали, на что способна коллективная унтер-офицерская вдова. Они — несколько сот человек, избранных, а не назначенных (это важно!) — проголосовали за добровольное рабство. Договор с Америкой, та самая сделка о "справедливом" товарообмене и пошлинах, которую подписала срочно вызванная на ковер к Трампу фон дер Ляйен, берет практически весь рынок энергоносителей и ядерной энергетики субконтинента под контроль.
Не верите? Ну, многие тоже не верили, как можно в здравом рассудке отказаться от долговременных поставок из России, заменив их покупкой голубого топлива по спотовым, то есть спекулятивным ценам. А вот поди ж ты! Еэсовские сделали это не моргнув глазом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
И точно так же, не усомнившись ни в чем, они дали зеленый свет тому, кто европейцев поужинает. А потом потанцует. И европейцы, а не "папик" будут за это платить.
Сумма известна: 750 миллиардов долларов. За газ. Но за сколько именно кубометров, не указано. Дальше идут некие гражданские ядерные технологии и оборудование. Ценник именно на этой номенклатуре товаров не висит, но вряд ли американцы сделают его меньше двух сотен миллиардов долларов. Итак, пощелкав счетами, любой здравый человек из тех, кто живет в "райском саду", понял бы, что сделка — тухляк, а дело европейцев труба. Но у глобалистских элит иное мнение.
Происходящее выглядит растянутым во времени суицидом. Для европейцев. Но не для американцев.
Политики, умеющие думать стратегически, в момент самого острого и тяжелого нефтяного кризиса, который с неизбежностью вздернет инфляционные ожидания, доходность гособлигаций и опустит уровень жизни европейцев ниже трухлявого плинтуса, не надевают на себя новую и очень прочную долговую веревку.
Но европейские элиты — не про стратегическое мышление, ни даже про здравую тактику. Европейские элиты — только и исключительно про послушание сильному. Европейские элиты — про оплачиваемый глобалистами вассалитет. А если случится хаос, если вспыхнут очаги гражданских войн — ну так это не они же будут сражаться.
А вот что хотят получить американцы?
Тут на ум приходит теория "управляемого хаоса". И прежде, и даже сейчас она использовалась для смещения неугодных американцам политических лидеров. Чаще всего подготовленные мятежи, фрондерство, недовольство направлялись на улицы, и дальше власти не выдерживали "народного гнева". Но в ряде случаев и ситуаций те, кто создавал этот самый хаос, предпочитали переходить не к бунтам и восстаниям, а к гражданским войнам. Для кого-то гражданская война — национальная трагедия. А для кого-то — способ много лет зарабатывать сверхбарыши.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
А если допустить, что рабская торговая сделка — не про сотни миллиардов, а про создание этой самой нестабильности?
А если допустить, что финансовые возможности оплачивать этот газовый банкет американцам известны — в том смысле, что денег у Европы нет?
А если допустить, что рухнувший евро, дефолты, холод и весьма вероятный (в связи с удорожанием топлива) голод (дефицит продовольствия) — это те кирпичики, из которых строится новая масштабная гражданская война на субконтиненте? Европе не привыкать жить в режиме "все против всех". Гражданские войны там длились десятилетиями, если не столетиями.
Так вот, если допустить, что неподъемно дорогой газ — это лишь первый ход, а на самом деле европейцев медленно, но верно готовят к невыносимой для них нищете, чтобы выманить на улицы толпы голодных и обозленных людей, то получается вот что.
Европейцы, сдаваясь в рабство американцам (как это, кстати, сделали когда-то украинцы, сдавшись, правда, европейцам) готовят — сами, своими руками — тот самый Майдан, который приведет Европу к гражданской войне.
Кажется немыслимой натяжкой?
Но точно такой же натяжкой многие считали российско-украинский конфликт. Точно так же натяжкой считались возможность ЕС отказаться от наших ресурсов и готовность пойти на нас войной.
Натяжка — это если думать, что сегодня в геополитике игра идет по правилам. Натяжка — полагать, что у тех, кто планировал и планирует управлять миром, включились сдерживающие центры.
А уничтожение Европы глобалистами — не натяжка. Это устранение конкурентов. Это бизнес. В котором, как знают все, не бывает ничего личного.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
ЕвропаАмерикаРоссияЕвросоюзАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала