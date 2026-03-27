Вчера евродепутаты торжественно и при стечении прессы наконец-то показали, на что способна коллективная унтер-офицерская вдова. Они — несколько сот человек, избранных, а не назначенных (это важно!) — проголосовали за добровольное рабство. Договор с Америкой, та самая сделка о "справедливом" товарообмене и пошлинах, которую подписала срочно вызванная на ковер к Трампу фон дер Ляйен, берет практически весь рынок энергоносителей и ядерной энергетики субконтинента под контроль.

Не верите? Ну, многие тоже не верили, как можно в здравом рассудке отказаться от долговременных поставок из России , заменив их покупкой голубого топлива по спотовым, то есть спекулятивным ценам. А вот поди ж ты! Еэсовские сделали это не моргнув глазом.

И точно так же, не усомнившись ни в чем, они дали зеленый свет тому, кто европейцев поужинает. А потом потанцует. И европейцы, а не "папик" будут за это платить.

Сумма известна: 750 миллиардов долларов. За газ. Но за сколько именно кубометров, не указано. Дальше идут некие гражданские ядерные технологии и оборудование. Ценник именно на этой номенклатуре товаров не висит, но вряд ли американцы сделают его меньше двух сотен миллиардов долларов. Итак, пощелкав счетами, любой здравый человек из тех, кто живет в "райском саду", понял бы, что сделка — тухляк, а дело европейцев труба. Но у глобалистских элит иное мнение.

Происходящее выглядит растянутым во времени суицидом. Для европейцев. Но не для американцев.

Политики, умеющие думать стратегически, в момент самого острого и тяжелого нефтяного кризиса, который с неизбежностью вздернет инфляционные ожидания, доходность гособлигаций и опустит уровень жизни европейцев ниже трухлявого плинтуса, не надевают на себя новую и очень прочную долговую веревку.

Но европейские элиты — не про стратегическое мышление, ни даже про здравую тактику. Европейские элиты — только и исключительно про послушание сильному. Европейские элиты — про оплачиваемый глобалистами вассалитет. А если случится хаос, если вспыхнут очаги гражданских войн — ну так это не они же будут сражаться.

А вот что хотят получить американцы?

Тут на ум приходит теория "управляемого хаоса". И прежде, и даже сейчас она использовалась для смещения неугодных американцам политических лидеров. Чаще всего подготовленные мятежи, фрондерство, недовольство направлялись на улицы, и дальше власти не выдерживали "народного гнева". Но в ряде случаев и ситуаций те, кто создавал этот самый хаос, предпочитали переходить не к бунтам и восстаниям, а к гражданским войнам. Для кого-то гражданская война — национальная трагедия. А для кого-то — способ много лет зарабатывать сверхбарыши.

А если допустить, что рабская торговая сделка — не про сотни миллиардов, а про создание этой самой нестабильности?

А если допустить, что финансовые возможности оплачивать этот газовый банкет американцам известны — в том смысле, что денег у Европы нет?

А если допустить, что рухнувший евро, дефолты, холод и весьма вероятный (в связи с удорожанием топлива) голод (дефицит продовольствия) — это те кирпичики, из которых строится новая масштабная гражданская война на субконтиненте? Европе не привыкать жить в режиме "все против всех". Гражданские войны там длились десятилетиями, если не столетиями.

Так вот, если допустить, что неподъемно дорогой газ — это лишь первый ход, а на самом деле европейцев медленно, но верно готовят к невыносимой для них нищете, чтобы выманить на улицы толпы голодных и обозленных людей, то получается вот что.

Европейцы, сдаваясь в рабство американцам (как это, кстати, сделали когда-то украинцы, сдавшись, правда, европейцам) готовят — сами, своими руками — тот самый Майдан, который приведет Европу к гражданской войне.

Кажется немыслимой натяжкой?

Но точно такой же натяжкой многие считали российско-украинский конфликт. Точно так же натяжкой считались возможность ЕС отказаться от наших ресурсов и готовность пойти на нас войной.

Натяжка — это если думать, что сегодня в геополитике игра идет по правилам. Натяжка — полагать, что у тех, кто планировал и планирует управлять миром, включились сдерживающие центры.