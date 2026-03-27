В Пентагоне никто не ожидал: Россия начала наземную операцию в США

Одной из главных ошибок США по иранскому вопросу является то, что под давлением Израиля американское руководство согласилось на уничтожение всей правящей верхушки страны, куда входили отнюдь не религиозные фанатики, а более чем европеизированные лица вроде знатока Иммануила Канта — секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Даже аятолла Али Хаменеи, которого на Западе рисуют исчадием ада, до последнего момента перед ударами поддерживал переговоры с США и даже пошел на целый ряд серьезных уступок (к примеру, согласие на вывоз обогащенного урана в нейтральные страны).

Убийство лидеров Ирана полностью закрыло возможность дипломатии — и сейчас руководство страны готово на самые крайние меры, которые при текущем развитии событий могут привести к глобально необратимым последствиям для всего мира. Это тупик, которого можно и нужно было избежать (не говоря о том, что сама военная агрессия США Израиля против Ирана является жестокой ошибкой).

Парадоксально зеркальным образом иранский конфликт отражается и на обстановке в Белом доме.

Последние данные опросов в США, которые цитируют все ведущие западные СМИ, показывают однозначную картину: подавляющее большинство американцев против войны с Ираном.

Американский политикум раскален добела, причем критика в отношении президента с увеличивающейся силой грохочет и справа, и слева, и даже изнутри его собственного узкого круга. Республиканцы в ярости от предательства предвыборных обещаний "никаких новых бесконечных войн", а демократы буйствуют на фоне ухудшающейся экономической ситуации и катастрофы на внешнеполитическом фронте и прямо призывают к беспорядкам на улицах.

Именно в этот момент пришли новости, что в США отправилась делегация Госдумы России под руководством вице-спикера Чернышова. Согласно планам поездки, депутаты намерены "задать нормальный ритм контактов" между двумя странами и "выстроить понятную механику дальнейшего взаимодействия с безусловным соблюдением интересов России и ее граждан". Российские парламентарии встретятся с членами конгресса США, причем от обеих партий.

Одновременно с этим в Российском союзе промышленников и предпринимателей ( РСПП ) сообщили, что подготовлены предложения по "возобновлению экономического сотрудничества с США в случае возникновения благоприятных условий".

Неудивительно, что данные инициативы были встречены предсказуемой онлайн-критикой: "как можно говорить с врагом", "надо давить, а не чаи в конгрессе пить", "они Иран бомбят и оружие на Украину поставляют, а мы энергетические проекты обсуждаем".

Эмоции понятны, но эмоции никогда не выигрывали войны и не разрешали глобальные конфликты.

Как сказал на съезде РСПП президент России Владимир Путин , "нужно сохранять благоразумие: если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую". Сказано было формально про нефть, но на самом деле — о последовательной позиции России шаг за шагом делать все возможное (подчеркнем — все возможное, во всех видах и формах, включая встречи в конгрессе и нефтегазопроекты) для интересов России и нашей победы.

Спецпредставитель президента России Дмитриев объяснил очень понятно: "Мы обсуждаем многие проекты (с США. — Прим. ред.), враги и недруги наши просто в бешенстве от этого сотрудничества". При этом "у России сильнейшая позиция, все будет только на условиях России".

Наша "спецоперация" в Америке дает Трампу новый спасительный вектор и выход из нынешнего внешнеполитического тупика. "Большая сделка" с Россией и скорое прекращение украинского конфликта могут коренным образом изменить внутриамериканский дискурс, дать жизненно необходимые Белому дому козыри и удержать его от необратимой эскалации в Иране вроде наземной операции.

Есть признаки того, что это начало работать. Буквально вчера Трамп, комментируя отказ Мерца помогать США, заявил: "Иран — не ваша война? Что ж, а Украина — не наша война".