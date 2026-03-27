08:00 27.03.2026 (обновлено: 08:01 27.03.2026)
В Пентагоне никто не ожидал: Россия начала наземную операцию в США
В мире, США, Иран, Россия, Иммануил Кант, Али Лариджани, Али Хаменеи, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство обороны США, Госдума РФ, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аналитика

В Пентагоне никто не ожидал: Россия начала наземную операцию в США

Кирилл Стрельников
Одной из главных ошибок США по иранскому вопросу является то, что под давлением Израиля американское руководство согласилось на уничтожение всей правящей верхушки страны, куда входили отнюдь не религиозные фанатики, а более чем европеизированные лица вроде знатока Иммануила Канта — секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Даже аятолла Али Хаменеи, которого на Западе рисуют исчадием ада, до последнего момента перед ударами поддерживал переговоры с США и даже пошел на целый ряд серьезных уступок (к примеру, согласие на вывоз обогащенного урана в нейтральные страны).
Убийство лидеров Ирана полностью закрыло возможность дипломатии — и сейчас руководство страны готово на самые крайние меры, которые при текущем развитии событий могут привести к глобально необратимым последствиям для всего мира. Это тупик, которого можно и нужно было избежать (не говоря о том, что сама военная агрессия США и Израиля против Ирана является жестокой ошибкой).
"Мы сами решим, с кем говорить". Что не так с переговорами США и Ирана
26 марта, 08:00
Парадоксально зеркальным образом иранский конфликт отражается и на обстановке в Белом доме.
Последние данные опросов в США, которые цитируют все ведущие западные СМИ, показывают однозначную картину: подавляющее большинство американцев против войны с Ираном.
Американский политикум раскален добела, причем критика в отношении президента с увеличивающейся силой грохочет и справа, и слева, и даже изнутри его собственного узкого круга. Республиканцы в ярости от предательства предвыборных обещаний "никаких новых бесконечных войн", а демократы буйствуют на фоне ухудшающейся экономической ситуации и катастрофы на внешнеполитическом фронте и прямо призывают к беспорядкам на улицах.
Именно в этот момент пришли новости, что в США отправилась делегация Госдумы России под руководством вице-спикера Чернышова. Согласно планам поездки, депутаты намерены "задать нормальный ритм контактов" между двумя странами и "выстроить понятную механику дальнейшего взаимодействия с безусловным соблюдением интересов России и ее граждан". Российские парламентарии встретятся с членами конгресса США, причем от обеих партий.
Одновременно с этим в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщили, что подготовлены предложения по "возобновлению экономического сотрудничества с США в случае возникновения благоприятных условий".
Неудивительно, что данные инициативы были встречены предсказуемой онлайн-критикой: "как можно говорить с врагом", "надо давить, а не чаи в конгрессе пить", "они Иран бомбят и оружие на Украину поставляют, а мы энергетические проекты обсуждаем".
"Люди не готовы": Украина узнала цену дальнейшей жизни под Зеленским
26 марта, 08:00
Эмоции понятны, но эмоции никогда не выигрывали войны и не разрешали глобальные конфликты.
Как сказал на съезде РСПП президент России Владимир Путин, "нужно сохранять благоразумие: если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую". Сказано было формально про нефть, но на самом деле — о последовательной позиции России шаг за шагом делать все возможное (подчеркнем — все возможное, во всех видах и формах, включая встречи в конгрессе и нефтегазопроекты) для интересов России и нашей победы.
Спецпредставитель президента России Дмитриев объяснил очень понятно: "Мы обсуждаем многие проекты (с США. — Прим. ред.), враги и недруги наши просто в бешенстве от этого сотрудничества". При этом "у России сильнейшая позиция, все будет только на условиях России".
Наша "спецоперация" в Америке дает Трампу новый спасительный вектор и выход из нынешнего внешнеполитического тупика. "Большая сделка" с Россией и скорое прекращение украинского конфликта могут коренным образом изменить внутриамериканский дискурс, дать жизненно необходимые Белому дому козыри и удержать его от необратимой эскалации в Иране вроде наземной операции.
Есть признаки того, что это начало работать. Буквально вчера Трамп, комментируя отказ Мерца помогать США, заявил: "Иран — не ваша война? Что ж, а Украина — не наша война".
Если экономическое сотрудничество России и США поможет установить мир на Ближнем Востоке и в Европе, то вместо критики можно подумать о первой в мире Нобелевской премии мира, вручаемой российской скважине где-то посередине Арктики.
Тегеран взял Вашингтон за горло: Иран превращает США в страну-изгоя
26 марта, 08:00
 
