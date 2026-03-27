17:54 27.03.2026
На Украине раскрыли схему фиктивной продажи зерна с участием экс-министра
На Украине раскрыли схему фиктивной продажи зерна с участием экс-министра
Схема фиктивной продажи зерна на 1,4 миллиона долларов с участием экс-министра аграрной политики и продовольствия раскрыта на Украине, сообщил генеральный... РИА Новости, 27.03.2026
На Украине раскрыли схему фиктивной продажи зерна с участием экс-министра

Вход в здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Схема фиктивной продажи зерна на 1,4 миллиона долларов с участием экс-министра аграрной политики и продовольствия раскрыта на Украине, сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко.
"Раскрыта схема фиктивной продажи зерна на 63 миллиона гривен (1,4 миллиона долларов - ред.): один из подозреваемых - бывший министр министерства аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кравченко.
Имя подозреваемого не называется. В роли соучастников выступили директор агропредприятия и его технический руководитель. Они заключили договор с покупателем на поставку зерна урожая 2025 года, а для создания видимости законности сделки предоставили поддельные складские квитанции и акты приема-передачи продукции.
Согласно документам, зерно якобы находилось на хранении на элеваторе в Киевской области, однако проверка показала его отсутствие на складе на момент подписания бумаг. Кроме того, предприятие выдало складские документы более чем на 130 тысяч тонн продукции, что вдвое превышает реальные мощности элеватора, рассчитанного на 60 тысяч тонн.
Украинские правоохранители провели 26 обысков в Киеве и Киевской области, в ходе которых изъяли финансовую документацию, цифровые носители информации и транспортные средства. Трем участникам схемы предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
