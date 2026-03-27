На Украине раскрыли схему фиктивной продажи зерна с участием экс-министра

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Схема фиктивной продажи зерна на 1,4 миллиона долларов с участием экс-министра аграрной политики и продовольствия раскрыта на Украине, сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко.

Имя подозреваемого не называется. В роли соучастников выступили директор агропредприятия и его технический руководитель. Они заключили договор с покупателем на поставку зерна урожая 2025 года, а для создания видимости законности сделки предоставили поддельные складские квитанции и акты приема-передачи продукции.