Украинские дезертиры совершили двойное убийство в Харьковской области

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Два украинских солдата самовольно оставили воинскую часть и убили двоих человек, сообщило Главное управление полиции Житомирской области.

"Полиция задержала двоих дезертиров, совершивших двойное убийство в Харьковской области", — говорится в публикации.

Мужчин обвиняют в умышленном убийстве. Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.