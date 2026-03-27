Украинский депутат и актер Юзик сбежал в Испанию сразу после допроса в НАБУ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Друг Владимира Зеленского, бывший актер студии "Квартал 95" и депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как Юзик, сбежал с Украины в Испанию на следующий день после допросов в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) по делу о взятках депутатам Рады за голосования, сообщает издание "Украинская правда".

"Юрий Корявченков в прошлую пятницу, 13 марта, побывал на допросе в национальном антикоррупционном бюро. А уже на следующий день, по информации наших источников в правоохранительных органах, господин Юзик, он же... депутат и бывший актер студии "Квартал 95" господин Корявченков, выехал из страны", - говорится в расследовании издания. Видео расследования было опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды".