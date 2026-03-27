16:49 27.03.2026
Украинский депутат и актер Юзик сбежал в Испанию сразу после допроса в НАБУ
© Getty Images / Sean Gallup
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Друг Владимира Зеленского, бывший актер студии "Квартал 95" и депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков, более известный как Юзик, сбежал с Украины в Испанию на следующий день после допросов в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) по делу о взятках депутатам Рады за голосования, сообщает издание "Украинская правда".
"Юрий Корявченков в прошлую пятницу, 13 марта, побывал на допросе в национальном антикоррупционном бюро. А уже на следующий день, по информации наших источников в правоохранительных органах, господин Юзик, он же... депутат и бывший актер студии "Квартал 95" господин Корявченков, выехал из страны", - говорится в расследовании издания. Видео расследования было опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды".
По информации источников издания, Корявченков выехал в одиночку на своем автомобиле через пункт пропуска Краковец. Спикер Рады Руслан Стефанчук, несмотря на право депутатов покидать страну только в связи с командировкой, заявил "Украинской правде", что не отвечает за то, является ли отпуск за свой счет поводом для выезда из страны.
Выезд за границу всем чиновникам, представителям центральной и местной власти, а также прокурорам на Украине был запрещен 23 января 2023 года. Единственной возможностью легально пересечь государственную границу этим лицам была названа командировка.
Ранее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. Впоследствии НАБУ вызывало на допрос некоторых депутатов Рады и связанных с ними лиц.
