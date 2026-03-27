Рейтинг@Mail.ru
На Украине остановили газодобывающее предприятие после повреждений - РИА Новости, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 27.03.2026 (обновлено: 14:37 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/ukraina-2083304446.html
На Украине остановили газодобывающее предприятие после повреждений
Компания "Нафтогаз Украины" заявила в пятницу об остановке газодобывающего предприятия в Полтавской области в центральной части страны после повреждений. РИА Новости, 27.03.2026
полтавская область
полтавский район
нафтогаз украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150747/24/1507472486_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_2ad35012eec4bff37a1046e260a685f3.jpg
https://ria.ru/20260327/vzryvy-2083239086.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150747/24/1507472486_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_2ef9e1d45df7519dbdd063bf0058227b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкКомпрессорная установка на месторождении газа на Украине
Компрессорная установка на месторождении газа на Украине - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в медиабанк
Компрессорная установка на месторождении газа на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Компания "Нафтогаз Украины" заявила в пятницу об остановке газодобывающего предприятия в Полтавской области в центральной части страны после повреждений.
"Наш объект в Полтавской области, который обеспечивает добычу газа. Имеем серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Как уточнили в компании, на объекте возник пожар, который уже ликвидирован.
Ранее в пятницу глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич сообщал, что более 5 тысяч абонентов в Полтавском районе остались без газоснабжения из-за повреждений технологического оборудования.
Полтавская областьПолтавский районНафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала