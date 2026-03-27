ВСУ потеряли более 1620 военных в зоне действия "Севера" за неделю

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. ВСУ за минувшую неделю потеряли свыше 1620 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Потаповка Сумской области, Песчаное и Шевяковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1620 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 88 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 49 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
