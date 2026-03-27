СМИ: Киеву хватит денег на финансирование боевых действий лишь до июня

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украине может хватить средств на ведение боевых действий лишь до июня, пишет Украине может хватить средств на ведение боевых действий лишь до июня, пишет Bloomberg

Как отметило агентство, вето Венгрии и Словакии на кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро и конфликт вокруг последнего пакета помощи МВФ значительно сократили возможности киевского режима для маневра.

"У Киева достаточно средств только для покрытия расходов до июня, согласно оценкам, предоставленным как внутренними, так и иностранными официальными лицами, которые на условиях анонимности обсуждали конфиденциальную информацию", — указано в статье.

Как пишет Bloomberg, в то же время Москва получает выгоду от резкого роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке , а Вашингтон тратит на него большие ресурсы. Также операция США и Израиля против Ирана отодвинула на второй план переговоры по Украине.

Братислава и Будапешт блокируют кредит Киеву от ЕС из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". В конце января по нему прекратилась прокачка топлива. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Украина пытается повлиять на парламентские выборы в стране, проведение которых намечено на апрель.