СМИ: Киеву хватит денег на финансирование боевых действий лишь до июня

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украине может хватить средств на ведение боевых действий лишь до июня, пишет Bloomberg.
Как отметило агентство, вето Венгрии и Словакии на кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро и конфликт вокруг последнего пакета помощи МВФ значительно сократили возможности киевского режима для маневра.
"У Киева достаточно средств только для покрытия расходов до июня, согласно оценкам, предоставленным как внутренними, так и иностранными официальными лицами, которые на условиях анонимности обсуждали конфиденциальную информацию", — указано в статье.
Как пишет Bloomberg, в то же время Москва получает выгоду от резкого роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, а Вашингтон тратит на него большие ресурсы. Также операция США и Израиля против Ирана отодвинула на второй план переговоры по Украине.
Братислава и Будапешт блокируют кредит Киеву от ЕС из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". В конце января по нему прекратилась прокачка топлива. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Украина пытается повлиять на парламентские выборы в стране, проведение которых намечено на апрель.
Премьер Виктор Орбан предупредил, что его позиция остается неизменной: если Киев хочет получить деньги из Брюсселя, он должен восстановить поставки нефти.