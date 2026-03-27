В одном из районов Полтавской области частично пропал газ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Более 5 тысяч абонентов в Полтавском районе Украины остались без газоснабжения из-за повреждений технологического оборудования, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

При этом он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.