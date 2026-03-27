10:15 27.03.2026
Украинцев, депортированных из США, сразу же забирают в ВСУ, передает CNN
Украинцев, депортированных из США, сразу же забирают в ВСУ, передает CNN
Украинских мужчин, которых депортируют из США, по приезде на Украину забирают в ВСУ, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 27.03.2026
в мире, сша, украина, польша, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
CNN: депортированных ICE из США украинцев сразу же забирают в ВСУ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украинских мужчин, которых депортируют из США, по приезде на Украину забирают в ВСУ, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, 45 украинских мужчин были депортированы из США службой иммиграционного и таможенного надзора (ICE).
"Группа была доставлена ​​самолетом в Польшу и перевезена к украинской границе американскими чиновниками, которые затем передали их польским властям, сопроводившим их через границу. Один из пассажиров самолета рассказал, что они были в наручниках до пересечения границы. Государственная пограничная служба Украины сообщила CNN, что из 45 мужчин 24 были "разыскиваемыми" для призыва, их передали сотрудникам полиции, которые затем отвезли их в призывной пункт", - говорится в публикации.
Как отмечает телеканал, ВСУ испытывают нехватку бойцов и призывают в свои ряды мужчин с самыми тяжелыми формами инвалидности.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
