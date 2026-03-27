Силовики рассказали о переводе солдат ВСУ в Сумщину вместо Ближнего Востока

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Спецподразделение Главного управления разведки Украины "Шаманбат", которое готовилось к участию в боевых действиях на Ближнем Востоке, перевели в Шосткинский район Сумской области в попытке стабилизировать обстановку, сообщили РИА Новости в силовых структурах.