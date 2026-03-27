"Оставим без всего". В ЕС решили добить Украину

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Светлана Медведева. Будапешт продолжает давить на Киев. После прекращения поставок дизеля и блокировки кредита на 90 миллиардов евро там объявили: лишат Украину еще и газа. Основное требование прежнее: возобновить транзит российской нефти по "Дружбе". Уступит ли киевский режим — в материале РИА Новости.
Ответ на блокаду
На днях Виктор Орбан предупредил: "Вместо Украины мы теперь будем заполнять венгерские газохранилища".
Трубопровод "Дружба" не действует с конца января. В Киеве ссылаются на повреждения. Но в Будапеште и Братиславе уверены: тут чистая политика.
На спутниковых снимках видно, что технически там все в порядке, отмечал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, перекрытие трубы — результат сговора Киева и Брюсселя.
В ответ на нефтяную блокаду Будапешт и Братислава лишили Украину дизеля и электричества. Кроме того, заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит от ЕС на 90 миллиардов евро.
И вот теперь отключили газ.
© REUTERS / Laszlo BaloghЗакладной камень трубопровода "Дружба" на объекте нефтегазовой группы MOL в Венгрии
© REUTERS / Laszlo Balogh
Закладной камень трубопровода "Дружба" на объекте нефтегазовой группы MOL в Венгрии
Попытка насолить
До 12 апреля, когда в Венгрии состоятся парламентские выборы, Киев точно ничего не предпримет, считает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве России Роман Данилов.
"Цель проста и понятна: перекрыть транзит, чтобы цены на нефтепродукты в Венгрии выросли и избиратели проголосовали против Виктора Орбана. А новый премьер-министр, возможно, проявит больше сочувствия к Украине", — объясняет он.
И напоминает: у киевских властей просили предоставить доказательства повреждений — отказали, хотели прислать чиновников ЕС, чтобы посмотрели, — не пустили.
Ну а теперь жаловаться некому. Будапешт не сменит гнев на милость.
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан
Большой стресс
Блокировка кредита — серьезный риск для финансовой устойчивости режима. Прежде всего это давление на бюджет. Также возникнут проблемы с закупками вооружения для ВСУ, боеприпасов, систем ПВО, отмечает, в свою очередь, директор Центра социально-политических исследований РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Данилова.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что у ЕС нет альтернативы кредиту. Европейские СМИ указывали: без финансовой помощи Украина может обанкротиться уже в апреле.
Дефицит дизеля и газа угрожает стабильности энергосистемы и создает логистические сложности.
"Это ударит и по промышленности, что чревато остановкой предприятий и всплеском безработицы", — уточняет эксперт.
Негативные последствия для населения — рост тарифов, ухудшение и без того плохих условий жизни.
"Скоро понадобится заполнять газохранилища к следующему отопительному сезону, и тут возникнут большие вопросы. Правда, связанные скорее не с Венгрией, а с боевыми действиями", — говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.
И добавляет: если к газовому бойкоту присоединится Словакия, это станет еще большим стрессом для Украины.
Альтернатива есть: Румыния, Польша. Но там обеспечить дополнительные объемы очень непросто.
Таким образом, политика, направленная на причинение вреда Венгрии, приводит к разрушительным последствиям для самого киевского режима.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве