"Оставим без всего". В ЕС решили добить Украину

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Светлана Медведева. Будапешт продолжает давить на Киев. После прекращения поставок дизеля и блокировки кредита на 90 миллиардов евро там объявили: лишат Украину еще и газа. Основное требование прежнее: возобновить транзит российской нефти по "Дружбе". Уступит ли киевский режим — в материале РИА Новости.

Ответ на блокаду

На днях Виктор Орбан предупредил: "Вместо Украины мы теперь будем заполнять венгерские газохранилища".

Трубопровод "Дружба" не действует с конца января. В Киеве ссылаются на повреждения. Но в Будапеште и Братиславе уверены: тут чистая политика.

На спутниковых снимках видно, что технически там все в порядке, отмечал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По мнению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, перекрытие трубы — результат сговора Киева и Брюсселя.

В ответ на нефтяную блокаду Будапешт и Братислава лишили Украину дизеля и электричества. Кроме того, заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит от ЕС на 90 миллиардов евро.

И вот теперь отключили газ.

© REUTERS / Laszlo Balogh Закладной камень трубопровода «Дружба» на объекте нефтегазовой группы MOL в Венгрии

Попытка насолить

До 12 апреля, когда в Венгрии состоятся парламентские выборы, Киев точно ничего не предпримет, считает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве России Роман Данилов.

"Цель проста и понятна: перекрыть транзит, чтобы цены на нефтепродукты в Венгрии выросли и избиратели проголосовали против Виктора Орбана. А новый премьер-министр, возможно, проявит больше сочувствия к Украине", — объясняет он.

И напоминает: у киевских властей просили предоставить доказательства повреждений — отказали, хотели прислать чиновников ЕС, чтобы посмотрели, — не пустили.

Ну а теперь жаловаться некому. Будапешт не сменит гнев на милость.

© AP Photo / Denes Erdos Виктор Орбан

Большой стресс

Блокировка кредита — серьезный риск для финансовой устойчивости режима. Прежде всего это давление на бюджет. Также возникнут проблемы с закупками вооружения для ВСУ, боеприпасов, систем ПВО, отмечает, в свою очередь, директор Центра социально-политических исследований РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Данилова.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что у ЕС нет альтернативы кредиту. Европейские СМИ указывали: без финансовой помощи Украина может обанкротиться уже в апреле.

Дефицит дизеля и газа угрожает стабильности энергосистемы и создает логистические сложности.

"Это ударит и по промышленности, что чревато остановкой предприятий и всплеском безработицы", — уточняет эксперт.

Негативные последствия для населения — рост тарифов, ухудшение и без того плохих условий жизни.

"Скоро понадобится заполнять газохранилища к следующему отопительному сезону, и тут возникнут большие вопросы. Правда, связанные скорее не с Венгрией, а с боевыми действиями", — говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

И добавляет: если к газовому бойкоту присоединится Словакия, это станет еще большим стрессом для Украины.

Альтернатива есть: Румыния, Польша. Но там обеспечить дополнительные объемы очень непросто.

Таким образом, политика, направленная на причинение вреда Венгрии, приводит к разрушительным последствиям для самого киевского режима.