Эксперты Генштаба ВС РФ оценили работу Тюмени с призывниками

Конкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе во главе с заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмиралом Владимиром Цимлянским

Конкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе во главе с заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмиралом Владимиром Цимлянским

ТЮМЕНЬ, 27 мар - РИА Новости. Конкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе во главе с заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмиралом Владимиром Цимлянским оценила работу Тюменской области с допризывной молодежью, сообщает информационный центр правительства региона.

По итогам работы 2025 года Тюменская область заняла первое место среди регионов Центрального военного округа по работе по призыву граждан на военную службу. Цель выездной комиссии - определить регион-лидер среди победителей в каждом из пяти военных округов страны. В Тюменской области с 24 по 27 марта эксперты посетили объекты молодежной политики, образования, здравоохранения в Тюмени, Тобольске и Тюменском округе.

"Пообщались с детьми и молодежью, педагогами, медработниками, директорами учреждений и представителями правительства. Ни одного равнодушного человека не встретили. Комиссии было важно увидеть достижения своими глазами, узнать, какие есть трудности, чем-то помочь, разъяснить, сравнить с деятельностью в других регионах, чтобы общая значимая работа совершенствовалась в будущем", - цитирует слова председателя комиссии, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского информцентр правительства региона.