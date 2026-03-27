Эксперты Генштаба ВС РФ оценили работу Тюмени с призывниками - РИА Новости, 27.03.2026
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:11 27.03.2026
Эксперты Генштаба ВС РФ оценили работу Тюмени с призывниками
Эксперты Генштаба ВС РФ оценили работу Тюмени с призывниками - РИА Новости, 27.03.2026
Эксперты Генштаба ВС РФ оценили работу Тюмени с призывниками
Конкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе во главе с заместителем начальника Главного... РИА Новости, 27.03.2026
тюменская область
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083310167_0:96:1020:670_1920x0_80_0_0_0438ac03459207b2ec9bcff8a9cb5f36.jpg
Эксперты Генштаба ВС РФ оценили работу Тюмени с допризывной молодежью

© Фото : Информационный центр Правительства Тюменской областиКонкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе во главе с заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмиралом Владимиром Цимлянским
Конкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе во главе с заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмиралом Владимиром Цимлянским
ТЮМЕНЬ, 27 мар - РИА Новости. Конкурсная комиссия Всероссийского смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе во главе с заместителем начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмиралом Владимиром Цимлянским оценила работу Тюменской области с допризывной молодежью, сообщает информационный центр правительства региона.
По итогам работы 2025 года Тюменская область заняла первое место среди регионов Центрального военного округа по работе по призыву граждан на военную службу. Цель выездной комиссии - определить регион-лидер среди победителей в каждом из пяти военных округов страны. В Тюменской области с 24 по 27 марта эксперты посетили объекты молодежной политики, образования, здравоохранения в Тюмени, Тобольске и Тюменском округе.
"Пообщались с детьми и молодежью, педагогами, медработниками, директорами учреждений и представителями правительства. Ни одного равнодушного человека не встретили. Комиссии было важно увидеть достижения своими глазами, узнать, какие есть трудности, чем-то помочь, разъяснить, сравнить с деятельностью в других регионах, чтобы общая значимая работа совершенствовалась в будущем", - цитирует слова председателя комиссии, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирала Владимира Цимлянского информцентр правительства региона.
Цимлянский отметил, что "Тюменская область не в первый раз становится лидером по показателям". В этот раз регион стал одним из лучших в России по учебно-материальной базе центров военно-патриотического воспитания, деятельности регионального отделения ДОСААФ России и по предоставлению доступа военному комиссариату к государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
 
