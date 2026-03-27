Муфтий рассказал о строительстве межрелигиозного центра в Коммунарке

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Строительство межрелигиозного центра четырех традиционных конфессий в московском районе Коммунарка начнётся в 2026 году, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Ранее в ДСМР сообщили, что межрелигиозный центр в Коммунарке займет шесть гектаров, его целью будет объединение традиционных религий России на одной территории.

"Считаем важным, что в Год народного единства, который празднуется в этом году в столице многонациональной России, мы приступаем к строительству Центра мировых религий, где представлены православие, ислам, буддизм и иудаизм. Здесь, в этом районе (в Коммунарке – ред.), будет построен уникальный комплекс", – сказал Крганов.

Он отметил, что мусульмане свидетельствуют об уважительном отношении президента России Владимира Путина к исламу, его историческим святыням и Корану, а также традиционным ценностям.

"Хотелось бы с благодарностью отметить факт сложившегося добрососедства с Русской православной церковью, с ее предстоятелем", – добавил муфтий.