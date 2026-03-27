Муфтий рассказал о строительстве межрелигиозного центра в Коммунарке - РИА Новости, 27.03.2026
16:49 27.03.2026
Муфтий рассказал о строительстве межрелигиозного центра в Коммунарке
Муфтий рассказал о строительстве межрелигиозного центра в Коммунарке
https://ria.ru/20260320/kakogo-chisla-uraza-bajram-v-2026-godu-2082012528.html
https://ria.ru/20260320/prazdnovanie-2081888132.html
Муфтий рассказал о строительстве межрелигиозного центра в Коммунарке

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Строительство межрелигиозного центра четырех традиционных конфессий в московском районе Коммунарка начнётся в 2026 году, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
Ранее в ДСМР сообщили, что межрелигиозный центр в Коммунарке займет шесть гектаров, его целью будет объединение традиционных религий России на одной территории.
"Считаем важным, что в Год народного единства, который празднуется в этом году в столице многонациональной России, мы приступаем к строительству Центра мировых религий, где представлены православие, ислам, буддизм и иудаизм. Здесь, в этом районе (в Коммунарке – ред.), будет построен уникальный комплекс", – сказал Крганов.
Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Ураза-байрам 2026: дата, история, традиции праздника разговения у мусульман
20 марта, 17:29
Он отметил, что мусульмане свидетельствуют об уважительном отношении президента России Владимира Путина к исламу, его историческим святыням и Корану, а также традиционным ценностям.
"Хотелось бы с благодарностью отметить факт сложившегося добрососедства с Русской православной церковью, с ее предстоятелем", – добавил муфтий.
Комплекс в Коммунарке планируется как единый архитектурный ансамбль с общественными пространствами. По словам директора проектного центра МАРХИ Алексея Капустина, в межрелигиозном центре 45 тысяч квадратных метров отводится православным, 27 тысяч – мусульманам, 10 тысяч квадратных метров - иудеям и еще 15 тысяч - буддистам.
Мусульмане перед началом торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у мечети Кул Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Празднование Ураза-байрама в России
20 марта, 12:44
 
