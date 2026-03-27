Трамп объявил частичный шатдаун МВБ чрезвычайной ситуацией - РИА Новости, 27.03.2026
21:42 27.03.2026 (обновлено: 21:59 27.03.2026)
Трамп объявил частичный шатдаун МВБ чрезвычайной ситуацией
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/07/2079222075_210:0:3040:1592_1920x0_80_0_0_0b0cbb98406d5338007970776dbd64e3.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил частичную приостановку работы подразделений министерства внутренней безопасности (МВБ) беспрецедентной чрезвычайной ситуацией, следует из меморандума, опубликованного Белым домом.
"Это беспрецедентная чрезвычайная ситуация. В настоящее время более 60 000 сотрудников управления транспортной безопасности (TSA), включая примерно 50 000 сотрудников службы транспортной безопасности, которые выполняют функции по обеспечению безопасности в аэропортах страны, не получают зарплату", - говорится в документе.
Трамп также приказал главе МВБ Маркуэйну Маллину и директору административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воуту задействовать резервные фонды США для выплат сотрудникам TSA зарплат и бонусов, которых они лишились из-за шатдауна.
Правительство США на фоне разногласий о мерах по борьбе с нелегалами в течение последних недель не могло согласовать бюджет МВБ, что спровоцировало частичную приостановку его работы в феврале. В структуру ведомства входит, в том числе, агентство транспортной безопасности, осуществляющее проверку и контроль в аэропортах. Этой весной в США ожидался рекорд пассажиропотока на воздушном транспорте. О проблемах с многочасовыми очередями в аэропортах сообщают пользователи соцсетей и СМИ. Пассажиров во многих штатах просят приходить за много часов до вылета, чтобы успеть зарегистрироваться и пройти необходимые проверки.
