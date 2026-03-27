Трамп объявил частичный шатдаун МВБ чрезвычайной ситуацией
Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил частичную приостановку работы подразделений министерства внутренней безопасности (МВБ) беспрецедентной... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T21:42:00+03:00
2026-03-27T21:59:00+03:00
ВАШИНГТОН, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил частичную приостановку работы подразделений министерства внутренней безопасности (МВБ) беспрецедентной чрезвычайной ситуацией, следует из меморандума, опубликованного Белым домом.
"Это беспрецедентная чрезвычайная ситуация. В настоящее время более 60 000 сотрудников управления транспортной безопасности (TSA), включая примерно 50 000 сотрудников службы транспортной безопасности, которые выполняют функции по обеспечению безопасности в аэропортах страны, не получают зарплату", - говорится в документе
Трамп
также приказал главе МВБ Маркуэйну Маллину и директору административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воуту задействовать резервные фонды США
для выплат сотрудникам TSA зарплат и бонусов, которых они лишились из-за шатдауна.
Правительство США на фоне разногласий о мерах по борьбе с нелегалами в течение последних недель не могло согласовать бюджет МВБ, что спровоцировало частичную приостановку его работы в феврале. В структуру ведомства входит, в том числе, агентство транспортной безопасности, осуществляющее проверку и контроль в аэропортах. Этой весной в США ожидался рекорд пассажиропотока на воздушном транспорте. О проблемах с многочасовыми очередями в аэропортах сообщают пользователи соцсетей и СМИ. Пассажиров во многих штатах просят приходить за много часов до вылета, чтобы успеть зарегистрироваться и пройти необходимые проверки.