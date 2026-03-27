Трамп объявил частичный шатдаун МВБ чрезвычайной ситуацией

Правительство США на фоне разногласий о мерах по борьбе с нелегалами в течение последних недель не могло согласовать бюджет МВБ, что спровоцировало частичную приостановку его работы в феврале. В структуру ведомства входит, в том числе, агентство транспортной безопасности, осуществляющее проверку и контроль в аэропортах. Этой весной в США ожидался рекорд пассажиропотока на воздушном транспорте. О проблемах с многочасовыми очередями в аэропортах сообщают пользователи соцсетей и СМИ. Пассажиров во многих штатах просят приходить за много часов до вылета, чтобы успеть зарегистрироваться и пройти необходимые проверки.