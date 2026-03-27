Трамп рассказал о ценном подарке для США от Ирана

ВАШИНГТОН, 27 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что "подарком" от Ирана стало разрешение на проход десяти танкеров через Ормузский пролив.
«
"А в подарок было восемь кораблей (прошедших через Ормузский пролив - ред.)… И на самом деле их было десять", – заявил американский лидер в интервью Fox News.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.