Трамп заявил, что операция США в Венесуэле принесла пятикратную прибыль

НЬЮ-ЙОРК, 27 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака на Венесуэлу оказалась прибыльной для Штатов.
"Сто миллионов баррелей нефти за первую неделю, мы более чем покрыли расходы на атаку. Мы, вероятно, в четыре-пять раз заработали больше, чем стоила атака", - сказал Трамп в интервью Fox News.
По его словам, США забирают "сотни миллионов баррелей нефти из Венесуэлы".
"И мы многое даем им, многое оставляем себе", - сказал американский лидер.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности по вмененным американской юстицией статьям.
В четверг прошло второе заседание суда в Нью-Йорке. Как передал корреспондент РИА Новости, Мадуро заметно похудел, в зале он был в оливковой мешковатой тюремной робе, без наручников, но в кандалах.