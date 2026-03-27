Трамп может направить еще 10 тысяч военных для операции в Иране, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 27 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увеличения численности американских войск на Ближнем Востоке на десять тысяч человек из-за операции против Ирана, пишет газета Wall Street Journal.
"Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных наземных войск на Ближний Восток, чтобы дать президенту Трампу больше военных инструментов, даже несмотря на то, что тот рассматривает возможность мирных переговоров с Тегераном", — говорится в сообщении.
Как утверждается, по плану должны прибыть пехота и бронетехника. Их усилят примерно пятью тысячами морпехов и несколькими тысячами десантников, которые уже получили приказ выдвинуться в этот регион.
В то же время, отмечает газета, остается неясным, куда именно отправят войска. Вероятно, они будут находиться в зоне досягаемости Ирана и острова Харк, предполагают авторы.
США и Израиль 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.
