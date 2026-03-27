В СПЧ прокомментировали идею запретить детям пользоваться телефоном

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Возраст, с которого маленьким детям можно будет начать пользоваться телефоном, должны определить психологи и педагоги, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Председатель СПЧ отметил, что главным остается вопрос того, кто и как будет контролировать родителей, разрешающих или запрещающих своему ребенку пользоваться гаджетами.

"То, что министр (Кравцов – ред.) говорит о вреде пользования социальными сетями для маленьких детей, – я абсолютно согласен. Я поддерживаю эту инициативу, только надо теперь ее проработать и понять, как она может быть реализована", - сказал Фадеев.