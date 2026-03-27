В СПЧ прокомментировали идею запретить детям пользоваться телефоном
2026-03-27T16:58:00+03:00
Фадеев призвал определить возраст, с которого дети смогут пользоваться телефоном
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Возраст, с которого маленьким детям можно будет начать пользоваться телефоном, должны определить психологи и педагоги, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
ранее заявил, что использование гаджетов малолетними детьми негативно влияет на их психологическое развитие. По его мнению, нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон.
"Это вопрос скорее к психологам, к педагогам - конечно, можно определить такой возраст", - сказал Фадеев
, комментируя идею запретить детям использовать телефоны до определенного возраста.
Председатель СПЧ отметил, что главным остается вопрос того, кто и как будет контролировать родителей, разрешающих или запрещающих своему ребенку пользоваться гаджетами.
"То, что министр (Кравцов – ред.) говорит о вреде пользования социальными сетями для маленьких детей, – я абсолютно согласен. Я поддерживаю эту инициативу, только надо теперь ее проработать и понять, как она может быть реализована", - сказал Фадеев.