В СПЧ прокомментировали идею запретить детям пользоваться телефоном - РИА Новости, 27.03.2026
16:58 27.03.2026 (обновлено: 17:46 27.03.2026)
В СПЧ прокомментировали идею запретить детям пользоваться телефоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083359329_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_d3fff4cc7d992bd7e6732b09f92358b1.jpg
https://ria.ru/20260325/telefon-2082738269.html
В СПЧ прокомментировали идею запретить детям пользоваться телефоном

Фадеев призвал определить возраст, с которого дети смогут пользоваться телефоном

Ребенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Возраст, с которого маленьким детям можно будет начать пользоваться телефоном, должны определить психологи и педагоги, заявил РИА Новости председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что использование гаджетов малолетними детьми негативно влияет на их психологическое развитие. По его мнению, нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон.
"Это вопрос скорее к психологам, к педагогам - конечно, можно определить такой возраст", - сказал Фадеев, комментируя идею запретить детям использовать телефоны до определенного возраста.
Председатель СПЧ отметил, что главным остается вопрос того, кто и как будет контролировать родителей, разрешающих или запрещающих своему ребенку пользоваться гаджетами.
"То, что министр (Кравцов – ред.) говорит о вреде пользования социальными сетями для маленьких детей, – я абсолютно согласен. Я поддерживаю эту инициативу, только надо теперь ее проработать и понять, как она может быть реализована", - сказал Фадеев.
